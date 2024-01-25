بعد اتهامة بالتقصير مع منتخب مصر.. كلوب يدافع عن صلاح فماذا قال

نشر الاعلامي محمد فاروق تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول

وجاءت تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كالاتي :

◾لا أريد أن أكون جزء من تلك المناقشة مصر وليفربول لديهما الهدف ذاته كل منا يريد أن يصبح صلاح لائقا للعب مجددا في أسرع وقت ممكن إن بقى هناك (يقصد كوت ديفوار) ويستطيع تلقي العلاج المناسب كنا سنؤجل عودته

◾قررنا عودة صلاح إلى ليفربول ليس لأننا نريد أخذه من مصر بل لتوفير أفضل طرق علاج ممكنة وهذا كل ما نريده

◾ما سأقوله واضح إن تأهلت مصر إلى النهائي وصلاح أصبح لائقا للعب فسيعود لهم بنسبة 100% صلاح يريد ذلك ونحن كذلك ولا نخطط لأي شيء آخر بل نتحلى بالصدق

◾وحين قلت إن صلاح سيعود لنا سابقا قلتها بصيغة (سمعت بأن هناك اتفاق بين النادي ومنتخب مصر ولم أكن أعلن الأمر) أنا لدي الكثير من الأشياء لأفعلها والكثير من الأمور تدور في ذهني وفي بعض الأحيان أقول إنها ربما خطة أو هذا ما سمعته

◾وإن كان هناك من يشكك حول ولاء صلاح لمنتخب مصر فيجب أن يسأل نفسه إن كان ولائه هو قويا للمنتخب المصري لأن صلاح هو أكثر مصري لديه ولاء وانتماء قابلته في حياتي