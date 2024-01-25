إصابة إمام عاشور| المنتخب يستعد بتدريبات شاقة للكونغو بثمن نهائي أمم إفريقيا

استأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته - بملعب جاردان بواتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل - بتوقيت القاهرة - بدور الـ 16من بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ .

شارك في المران اللاعبين عدا المصابين ومحمد صلاح ومحمد الشناوي، اللذان غادرا المعسكر بسبب الإصابة.

وخلال التمرين تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس، وتم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا ، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور و أجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ و حالته الآن مستقرة و سوف يمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة.



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