حماس: نثمن موقف مصر من تهديدات إسرائيل في محور فيلادلفيا

أشادت حركة "حماس" بالموقف المصري إزاء التهديدات الإسرائيلية بشأن محور صلاح الدين فيلادلفيا، على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في بيان: "تثمن الحركة موقف مصر الشقيقة من تهديدات الاحتلال بشأن محور صلاح الدين (فيلادلفيا) والذي يعبر عن أهمية الدور المصري وتأثيره في دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في هذه المعركة التاريخية، ووقف العدوان الغاشم الذي يتعرض له شعبنا خاصة في غزة".

واعتبرت مصر أن "سعي" إسرائيل لـ"خلق شرعية لاحتلال ممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين)"، الحدودي في قطاع غزة، سيؤدي إلى "تهديد خطير وجدي للعلاقات".