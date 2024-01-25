صدمة| طبيب المنتخب يفجر مفاجأة عن لحاق إمام عاشور بمباراة الكونغو.. شاهد

فجر الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر لكرة القدم، مفاجأة كبرى حول إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ خلال تدريب المنتخب، وإمكانية لحاقه بالمباراة القادمة للمنتخب أمام الكونغو الديمقراطية الأحد المقبل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال محمد أبو العلا خلال لقاء مع اون تايم سبورت: "كورة باك ورد نزل للأسف على راسه وعايز الناس تتطمن إصابات الرأس في الكورة حاجة شائعة جدا، ووقع والحمد لله تعاملنا مع الموضوع في ساعتها بشكل كويس الحمد لله رب العالمين، وطلعنا على المستشفى علطول علشان نعمل الإشاعات المطلوبة ونطمن، وهو التشخيص ارتجاج في المخ والحمد لله هو في وعيه تماما، وبنبقى في المواقف اللى زي نفضل نستني 24 ساعة تحت الملاحظة في المستشفى وإن شاء الله بكرا بإذن الله رب العالمين هيخرج ويطمن الناس بنفسه، وغن شاء الله مفيش قلق والناس تطمن، وحصله إغماء بعد السقوط وطلبنا الإسعاف علطول، واحنا عندنا بروتكول ماشيين عليه وكل اللى حصل واستنينا في الملعب 3 دقايق بس وكنا في الإسعاف للمستشفى علطول".

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وفجر طبيب المنتخب مفاجأة حول لحاقه بمباراة الكونغو الديمقراطية الاحد المقبل قائلا: "هيبقى صعب ووفقا لبروتكول إصابة الراس، وده بيمشي على كل الناس في حالات الارتجاج بنبقى محتاجين ننفذ برنامج علاجي مدته 6 أيام، فاحنا الحقيقة المباراة الجاية بعد 4 أيام ، وفده معناه إن إمام مش هيكون عنده فرصة يكون موجود في الماتش الجاى، وغن شاء الله يكون موجود في دور الثمانية بشكل طبيعي، ويوجد مرافق لإمام بالمستشفى علشان بنطمن عليه أول بأول، وباقي اللاعبين جاهزين بشكل تام، ومتفائل بالماتش الجاى"

