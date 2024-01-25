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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مفاجآت.. أولى جلسات حادث وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان 13 فبراير

ابنة مدير أعمال مصطفى
ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان

كشف وليد محمود -مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان - عن موعد أول جلسة محاكمة في قضية حادث وفاة ابنته أميرة، في الساحل الشمالي. 

وقال مدير أعمال مصطفى شعبان في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه تحدد يوم 13 فبراير المقبل، ليكون أول جلسة محاكمة في حادث وفاة ابنته، وذلك في محكمة مرسى مطروح. 

وأضاف مدير أعمال مصطفى شعبان، أنه سيحضر الجلسة مندوب من سفارة فرنسا ومندوب من سفارة المانيا لأن هناك مفاجآت كثيرة سيقدمها محاميه ستقلب الرأي العام. 
 

حادث وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان 

وفي شهر يوليو 2023، توفيت ابنة وليد محمود مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان، الطفلة أميرة، بعد تعرضها لحادث دهس تحت عجلات سيارة "كلوب كار" في منطقة الساحل الشمالي.

وتم نقل الطفلة إلى المستشفى في حالة خطرة وخضعت لعدة عمليات جراحية على مدار أسبوع كامل، بسبب إصاباتها الخطيرة في الرأس والجسم ونزيف بالمخ.

ومع ذلك، لم تنجح جهود الأطباء في إنقاذ حياتها، وانتهى الأمر بفشل محاولات العلاج ووفاتها بعد أسبوع من الحادث.

وأعلن وليد محمود مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان، وفاة ابنته أميرة وليد في منطقة الساحل، خلال فترة المصيف، إثر تعرضها لحادث غامض لم يتضح سببه حتى الآن.

 

أعمال مصطفى شعبان 

من جهة أخرى، يكمل الفنان مصطفى شعبان تصوير دوره فى مسلسل "المعلم" الذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل وذلك بعد فترة توقف بسبب انشغاله مع والده الذى قام بإجراء عملية جراحية له فى القلب.

ويقوم مصطفى شعبان بتصوير العمل داخل ستوديو الأهرام والمسلسل يشارك فى بطولته مع هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، سيد رجب، وهو من تأليف محمد شواف، وإخراج مرقس عادل.

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مفاجآت.. أولى جلسات حادث وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان 13 فبراير

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