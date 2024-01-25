مأساة.. الولايات المتحدة تدين قصف إسرائيل مركزا للأمم المتحدة بخان يونس

ندد مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، بضرب مبنى تابع لوكالة الأونروا أقامته الأمم المتحدة للنازحين من أهالي قطاع غزة في خان يونس، مؤكدا أن "خسارة أرواح الأبرياء هي مأساة".

وأكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، على موقف الولايات المتحدة الثابت الداعم لحق الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، لكنها أشارت إلى مسؤولية حماية المدنيين الملقاة على عاتق الاحتلال، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والمواقع الإنسانية.

وفي وقت سابق، أعلن مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 75 آخرين، في قصف بقذيفتَي دبابة استهدف المبنى الذي يؤوي حوالي 800 فرد في جنوب قطاع غزة.

كما كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة "الأونروا" فيليب لازاريني، أن القصف الذي استهدف مركز إيواء تابعًا للوكالة في خان يونس بجنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء يشكل "انتهاكًا صارخًا" لقواعد الحرب.

وقال لازاريني عبر حسابه على منصة "إكس" "مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب".