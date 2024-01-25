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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التضامن تطلق موسم الحصاد الرابع لمحصول البطاطس مع مبادرة عايشين بخيرها ببني سويف

صدى البلد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن  موسم الحصاد الرابع لمحصول البطاطس في إطار برنامج "عايشين بخيرها" الذي أطلقته بيبسيكو عام 2020 بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج "عايشين بخيرها"

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يهدف تقديم الدعم إلى 390 ألف مستفيد من خلال تمكين 10 آلاف مزارعة في محافظات البحيرة والجيزة والمنيا وبني سويف، فضلاً عن تفعيل أهداف البرنامج الخاصة بتمكين المرأة الريفية في القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

وأضافت أن ذلك يهدف الى تعزيز التمكين الاقتصادي، فضلا عن تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتطوير وتنمية المجتمع الريفي، مما يتماشى مع استراتيجية شركة بيبسيكو الإيجابية PEP+ ورؤية مصر 2030.

ولفتت إلى أنه شهد الموسم الحالي، تطوراً ملحوظاً في منظومة عمل البرنامج، من حيث جودة المحاصيل، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأعمال لتشمل أعداد أكثر من المستفيدين. وتمكنت المزارعات المشاركات في برنامج "عايشين بخيرها" من تخطي العديد من الصعاب، والتحديات التي مكنتهن من أن يصبحن رائدات أعمال، وذلك بعد أن نجحن في إثبات جدارتهن في العمل بالقطاع الزراعي من خلال استكمال دورة العمل الكاملة الخاصة بزراعة محصول البطاطس وبجودة عالية، بدايةً من الحصول على التقاوي وإلى بيع المحصول للموردين بما فيهم أحد الموردين الرئيسين لشركة شيبسي.

من جانبه أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بالتعاون المثمر بين القطاع العام والخاص المتمثل في برنامج "عايشين بخيرها"، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة بيبسيكو مصر؛ موضحًا أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لإقامة مشروعات مستدامة وتمكين المرأة المصرية بشكل عام والريفية بشكل خاص، وتكاملاً مع جهود الدولة لتطوير قرى حياة كريمة.

واحتفى محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو شمال افريقيا بموسم الحصاد الرابع على التوالي لمحصول البطاطس ببني سويف، موضحًا ان موسم الحصاد الرابع يأتي في إطار النجاحات التي حققها برنامج "عايشين بخيرها"، وقال: "يأتي هذا البرنامج في إطار رؤية واستراتيجية شركة بيبسيكو التي تولي أهمية كبيرة لدعم خطى الدولة تجاه تمكين المرأة المصرية والدمج بينهم للمساهمة في تنمية الدولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية."  

وأضاف: " ننفذ في مصر واحد من أكبر البرامج الزراعية في شركة بيبسيكو العالمية، من خلاله نقوم بزراعة 40,000 فدان. تهدف خطتنا في مصر للوصول إلى 100% من إمدادنا المباشر من البطاطس بأيدي مصرية 100%، مما يتوافق مع الارشادات العالمية لممارسات الزراعة المستدامة SFP. ونفخر ان أكثر من 90% من البطاطس التي ننتجها في مصر من مصادر مستدامة. اما عن برنامج "عايشين بخيرها" فلقد حققنا أكثر من 106% من المستفيدين المستهدفين من البرنامج، حيث وصلنا لأكثر من 413,176 مستفيد من برنامج عايشين بخيرها مقارنة بالمستهدفين المخطط لهم وهم 390,000 فرد. "


وأشار شلباية أن الموسم الرابع لحصاد محصول البطاطس هذا العام، وفر للمزارعات تدريبات مكنتهن من زراعة محصول البطاطس بأفضل جودة وأعلى انتاجية، ومَكن البرنامج المزارعات من أن يصبحوا رائدات أعمال، حيث تم تدريبهن على كيفية إعداد دراسة الجدوى واختيار وانتقاء التقاوي وكذلك إعادة بيع المحصول.

 

التضامن الاجتماعي الدكتور محمد هاني الدكتور محمد هاني غنيم القطاع العام والخاص القطاع الزراعى المرأة الريفية المنيا وبنى سويف بيبسيكو تمكين المراة تمكين المرأة الريفية

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