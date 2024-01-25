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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

230 جنيها للمفروم.. أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 يناير 2024

صدى البلد

استقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس 25 يناير 2024، في محلات الجزارة والأسواق، ومنافذ البيع الخاصة بالحكومة.

ويرصد ” صدى البلد ” أسعار اللحوم بأنواعها المختلفة للمستهلكين.

أسعار اللحوم

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 240و320 جنيها.

يبلغ سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 240 و380 جنيها.

يبلغ سعر اللحم البلدي ما بين 350 و400 جنيه حسب القطعة.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 260 و290 جنيها.

يسجل سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 280 و320 جنيها.

تتراوح أسعار الكبدة الكندوز ما بين 300 إلى 350 جنيها.

بلغت أسعار كيلو الكبدة الضأن نحو 250 جنيها للكيلو.

سجل سعر عرق الفلتو البلدي نحو 370 جنيها للكيلو.

وصل سعر الروستو الكندوز إلى 360 جنيها للكيلو.

سعر اللحوم الحمراء في المنافذ الحكومية

يتراوح سعر كيلو اللحمة الحمراء في المنافذ الحكومية ما بين 250 و330 جنيها.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

بلغ سعر اللحوم السودانية الطازجة نحو 195 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 165 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

يتراوح سعر كيلو اللحوم الجملي ما بين 280 و320 جنيها.

يسجل سعر كيلو البرجر نحو 250 جنيها.

يبلغ سعر كيلو الكبدة الكندوز نحو 290 جنيها.

يصل سعر كيلو اللحم الضانى البرقى إلى 380 جنيها

أسعار اللحوم البلدية أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين أسعار الكبدة الجزارة التموين اللحم الجملى اللحم البتلو اللحم الضان اللحمة الحمراء اللحم المفروم اللحم البلدي

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