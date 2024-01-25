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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استنفار في 9 مستوطنات إسرائيلية بعد أنباء عن تسلل مسلحين من لبنان

الحدود الإسرائيلية
الحدود الإسرائيلية مع لبنان

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بانتشار كبير لقوات الجيش الإسرائيلي بالقطاع الغربي من الحدود مع لبنان بعد إنذار عن تسلل مسلحين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك تحليق مكثف للطائرات والمسيّرات في أجواء الشمال على خلفية الخشية من وجود تسلل عند الحدود مع لبنان.

ومن جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي حالة الاستنفار في 9 مستوطنات بالقرب من الحدود اللبنانية خشية من تسلل مسلحين.

كما أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد من الطرق في الجليل الغربي إثر اشتباه بتسلل أشخاص من لبنان إلى إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلي أيضا، عن إغلاق الطرق إلى مستوطنة حانيتا عند الحدود مع لبنان، والطلب من المستوطنين عدم الخروج من منازلهم خشية تسلل مسلحين.

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