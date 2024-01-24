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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تهدد دولة لبنان برمتها بدفع الثمن إذا لم يتراجع حزب الله

يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إنه إذا لم يتراجع حزب الله فان لبنان برمتها ستدفع الثمن ولن نتردد في العمل ضد إيران ووكلائها.

والتقى كاتس اليوم بنظيره البريطاني ديفيد كاميرون، في إطار زيارة الأخير لإسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط، وحضر اللقاء بين الاثنين منسق شؤون الأسرى والمفقودين، جال هيرش وأفراد عائلات الرهائن.

وشكر وزير الخارجية الإسرائيلي، نظيره البريطاني على موقفه الثابت ودعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

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وأكد كاتس لـ كاميرون، أن "إسرائيل لن تتردد في التحرك ضد إيران وحلفائها في المنطقة.. إذا لم يتراجع حزب الله، دولة لبنان برمتها ستدفع الثمن”.

ايران لبنان إسرائيل حزب الله

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