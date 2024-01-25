عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

40 عاما وبتقدير مقبول لأول مرة.. مسابقة جديدة بالأوقاف لـ2000 وظيفة إمام وعامل

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

كشف الدكتور محمد  مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن إطلاق وزارة الأوقاف قريبا مسابقة جديدة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وكتب الوزير، عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” قائلا:  «السن حتى 40 عاما لأول مرة.. الإعلان عن مسابقة جديدة بالأوقاف من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبوع القادم (1000 إمام و1000 عامل ) انتظروا رابط التقديم وفتح الباب لتقدير مقبول لأول مرة». 

من جانب آخر، سلَّمت وزارة الأوقاف، 20 طن سلع غذائية للهلال الأحمر المصري لتسليمها لأهالي غزة مساء أمس الأول، الثلاثاء، بحضور الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

وقالت وزارة الأوقاف إنه في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي قطاع غزة، قررت وزارة الأوقاف المصرية تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن 20 طن لحوم من صكوك الإطعام، و20 طن سلع غذائية، ليتم إرسالها عاجلا خلال شهر رجب الجاري.

وأوضحت أن إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة سيصل بذلك إلى 70 طنا من لحوم الإطعام، و220 طنا من السلع الغذائية، فضلا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة “تحيا مصر”، و60 مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقا، ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية إلى أكثر من مائة مليون جنيه في صورة مساعدات غذائية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزير الاوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

إمام عاشور على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.. تفاصيل

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

ترشيحاتنا

بحضور وزير الاتصالات ..تفاصيل الكابل البحري الجديد "كورال بريدج" بين مصر والأردن

الجيش الأوكراني: روسيا تحتفظ بحاملتي صواريخ قبالة ساحل شبه جزيرة القرم

خريطة مرورية لسهولة حركتك علي الطريق

بعد إسقاط الطائرة العسكرية.. روسيا تكشف مصير صفقات تبادل الأسرى مع أوكرانيا

مشوهة بخط عريض من العين.. طبيب تجميل وجه ريهام سعيد يواجه الحبس والغرامة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 25 يناير 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ