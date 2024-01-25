40 عاما وبتقدير مقبول لأول مرة.. مسابقة جديدة بالأوقاف لـ2000 وظيفة إمام وعامل

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن إطلاق وزارة الأوقاف قريبا مسابقة جديدة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكتب الوزير، عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” قائلا: «السن حتى 40 عاما لأول مرة.. الإعلان عن مسابقة جديدة بالأوقاف من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبوع القادم (1000 إمام و1000 عامل ) انتظروا رابط التقديم وفتح الباب لتقدير مقبول لأول مرة».

من جانب آخر، سلَّمت وزارة الأوقاف، 20 طن سلع غذائية للهلال الأحمر المصري لتسليمها لأهالي غزة مساء أمس الأول، الثلاثاء، بحضور الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

وقالت وزارة الأوقاف إنه في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي قطاع غزة، قررت وزارة الأوقاف المصرية تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن 20 طن لحوم من صكوك الإطعام، و20 طن سلع غذائية، ليتم إرسالها عاجلا خلال شهر رجب الجاري.

وأوضحت أن إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة سيصل بذلك إلى 70 طنا من لحوم الإطعام، و220 طنا من السلع الغذائية، فضلا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة “تحيا مصر”، و60 مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقا، ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية إلى أكثر من مائة مليون جنيه في صورة مساعدات غذائية.