الولايات المتحدة تكشف موعد تصديق أردوغان على انضمام السويد إلى حلف الناتو

قال السفير الأمريكي لدى تركيا جيفري فليك، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يوقع على التصديق بانضمام السويد إلى حلف شمالي الأطلسي "الناتو"، خلال أيام، وفقا لرويترز.

وأضاف السفير الأمريكي لدى تركيا، أنه لا يتوقع رفضًا من الكونجرس الأمريكي على بيع مقاتلات إف-16 إلى تركيا بعد مراجعته "الشاملة".

وأقر مجلس النواب التركي، في 23 يناير الجاري، مشروع قانون يصادق على البروتوكول الرسمي الذي يوافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي ضوء ذلك، بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن برسالة إلى قادة لجان رئيسية في الكونجرس، يوم الأربعاء، أبلغهم فيها بنيته بدء عملية الإخطار الرسمية لبيع طائرات "إف-16" من تصنيع "لوكهيد مارتن" إلى تركيا، بمجرد أن تكمل أنقرة عملية الموافقة على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤول أمريكي وفقا لرويترز، إن بايدن حث الكونجرس في رسالة موجهة إلى كبار الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على الموافقة على عملية البيع "دون إبطاء".