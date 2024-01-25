تغريم محال تجارية 34 ألف جنيه وإعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك بحي ثاني المنتزه

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي ثاني المنتزه في الإسكندرية، حملة موسعة على الأسواق والمنشآت بنطاق الحي، أسفرت عن تغريم المحال التجارية المخالفة بقيمة 34 ألف جنيه كغرامات فورية، وإعدام 10 كجم خضروات لاختلاف الخواص الطبيعية لها.



وذكرت محافظة الإسكندرية - في بيان، اليوم /الخميس/- أن الحملات أسفرت أيضا عن تحرير 5 محاضر بيع سجائر بأسعار مخالفة للأسعار المحددة، ومحضرين اثنين لعدم حمل العاملين شهادات صحية، ومحضرين اثنين لمخالفة الاشتراطات الصحية، ومحضري عدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لمنشآت لعدم اتخاذ إجراءات الوقاية من الحريق، و6 إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين، و12 إنذارا بيئيا، و12 إنذار رخص محلات، والتحفظ على 200 حالة إشغال.



في الإطار.. شدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، على تكثيف الحملات؛ لتحقيق عنصر الانضباط وحرصا على الصحة العامة للمواطنين وفرض النظام وسيادة القانون.