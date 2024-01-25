عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تغريم محال تجارية 34 ألف جنيه وإعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك بحي ثاني المنتزه

إعدام أغذية
إعدام أغذية

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي ثاني المنتزه في الإسكندرية، حملة موسعة على الأسواق والمنشآت بنطاق الحي، أسفرت عن تغريم المحال التجارية المخالفة بقيمة 34 ألف جنيه كغرامات فورية، وإعدام 10 كجم خضروات لاختلاف الخواص الطبيعية لها.


وذكرت محافظة الإسكندرية - في بيان، اليوم /الخميس/- أن الحملات أسفرت أيضا عن تحرير 5 محاضر بيع سجائر بأسعار مخالفة للأسعار المحددة، ومحضرين اثنين لعدم حمل العاملين شهادات صحية، ومحضرين اثنين لمخالفة الاشتراطات الصحية، ومحضري عدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لمنشآت لعدم اتخاذ إجراءات الوقاية من الحريق، و6 إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين، و12 إنذارا بيئيا، و12 إنذار رخص محلات، والتحفظ على 200 حالة إشغال.


في الإطار.. شدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، على تكثيف الحملات؛ لتحقيق عنصر الانضباط وحرصا على الصحة العامة للمواطنين وفرض النظام وسيادة القانون.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

إمام عاشور على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.. تفاصيل

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

ترشيحاتنا

بالأسماء .. مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حريق عقار بالقليوبية

تشبه الضفة الغربية.. موقع بريطاني يكشف خطط إسرائيل لإنشاء قواعد عسكرية بغزة

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

بحضور وزير الاتصالات ..تفاصيل الكابل البحري الجديد "كورال بريدج" بين مصر والأردن

الجيش الأوكراني: روسيا تحتفظ بحاملتي صواريخ قبالة ساحل شبه جزيرة القرم

خريطة مرورية لسهولة حركتك على الطريق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ