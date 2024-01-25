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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ2567 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة يحرص الكثيرون على متابعتها، خاصة الراغبين فى الاستثمار، حيث يعد المعدن الأصفر ملاذا آمنا للادخار فى ظل تقلبات الأسعار.


أسعار الذهب اليوم الخميس

سجلت  أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة تخبط حادة على مستوى جميع الأعيرة، وذلك نتيجة التغيرات الجيوسياسية فى المنطقة العربية.

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رئيس الوزراء: صندوق الاستثمار في الذهب بداية لإطلاق المزيد من الصناديق

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أسعار الذهب في مصر اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن


وبلغت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:


-  سعر الذهب عيار 24 يسجل 4400 جنيه.

- عيار 21 يسجل 3850 جنيها.

- وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3300 جنيه.

-  سعر الذهب عيار 14 يسجل 2567 جنيها.

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، الخميس، 30800 جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وسط قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة واجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

كما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة0.1 % ليظل قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع، ما يجعل الذهب المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 43% أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في مارس.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع والمقرر نشرها اليوم، وكذلك قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2015.83 دولار للأونصة، بينما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر عند 2015.80 دولار.

وتراجع الذهب لأدنى مستوى في نحو أسبوع، الأربعاء، بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي استهل 2024 على أداء قوي وسط تعافي النشاط التجاري في يناير ومؤشرات على تباطؤ التضخم.

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حدث ليلا.. قفزة جنونية في أسعار الذهب.. انخفاض مخزون سد النهضة بـ 3 مليارات متر مكعب.. مصر تواجه الكونغو الديمقراطية

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شعبة الذهب بالصناعات تحذر المواطنين من الشراء.. مؤكدة: الأسعار المتداولة غير حقيقية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 22.76 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 901.53 دولار كما زاد البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 964.07 دولار.

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