حدث ليلا.. قفزة جنونية في أسعار الذهب.. انخفاض مخزون سد النهضة بـ 3 مليارات متر مكعب.. مصر تواجه الكونغو الديمقراطية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر، بشكل غير مسبوق مجددا لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا إذ تحرّك الأصفر مُجددًا في محلات الصاغة وتخطى سعر الجرام عيار 24 ، 4500 جنيه بالمصنعية وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

مفاجآت.. أولى جلسات حادث وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان 13 فبراير

كشف وليد محمود -مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان - عن موعد أول جلسة محاكمة في قضية حادث وفاة ابنته أميرة، في الساحل الشمالي.

قطر: التصريحات المنسوبة لنتنياهو تقوض جهود الوساطة بشأن حرب غزة

استنكرت قطر بشدة، اليوم الخميس، تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، حول الدور القطري في الوساطة بشأن حرب غزة، معتبرة أنها "تقوض جهود الوساطة" بشأن حرب غزة.



صدمة| طبيب المنتخب يفجر مفاجأة عن لحاق إمام عاشور بمباراة الكونغو.. شاهد

فجر الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر لكرة القدم، مفاجأة كبرى حول إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ خلال تدريب المنتخب، وإمكانية لحاقه بالمباراة القادمة للمنتخب أمام الكونغو الديمقراطية الأحد المقبل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.



حماس: نثمن موقف مصر من تهديدات إسرائيل في محور فيلادلفيا

أشادت حركة "حماس" بالموقف المصري إزاء التهديدات الإسرائيلية بشأن محور صلاح الدين فيلادلفيا، على الحدود بين مصر وقطاع غزة.



ضرب نار| المواجهات الكاملة للدور ثمن النهائي لأمم إفريقيا

اختتمت مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، مساء الأربعاء، والتي شهدت العديد من المفاجآت، أبرزها خروج تونس والجزائر وغانا من الدور الأول.



لافروف: لا أرغب التكهن بشأن علم أمريكا بهجوم حماس دون وجود أدلة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه على علم بالتقارير حول زعم معرفة الولايات المتحدة وإسرائيل مسبقا بهجوم حماس في 7 أكتوبر، لكنه لا يرغب في التكهن في هذا الموضوع في ظل غياب الأدلة.

الرجل البسيط مبقاش ياكل لحمة|خالد أبو بكر: هاطلع أقول للحكومة معاناة الناس

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على ضرورة أن تعمل الحكومة على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية لحين إيجاد الحل الذي تحدثت عنه، معربًا عن أمله في أن توفق الحكومة في حل حقيقي لأزمة الدولار.



دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

دعاء الأيام البيض لشهر رجب لعله من أكثر الأعمال التي نحتاج إليها في الأيام البيض، التي تبدأ يومها الأول الخميس وتنتهي يوم السبت، وعلينا الإكثار من ترديد دعاء الأيام البيض في شهر رجب ، حيث إن الدعاء هو العبادة، وأمرنا الله تعالى بدعائه ووعدنا بالإجابة عليه، فقال تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (غافر:60)، وقال تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» (البقرة:186).

خبير يفجر مفاجأة: انخفاض مخزون سد النهضة بـ 3 مليارات متر مكعب

أعلن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عن تطورات سد النهضة، وأوضاع مفاجئة تتعلق بـ انخفاض مخزون سد النهضة بنحو 3 مليارات متر مكعب.





رسميا| مصر تواجه الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية

تحدد بشكل رسمي مواجهة مصر ومنتخب الكونغو الديمقراطية، في الدور ثمن النهائي (دور الـ16) من بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

