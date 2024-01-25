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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرجل البسيط مبقاش ياكل لحمة|خالد أبو بكر: هاطلع أقول للحكومة معاناة الناس

الاعلامي خالد أبو
الاعلامي خالد أبو بكر

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على ضرورة أن تعمل الحكومة على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية لحين إيجاد الحل الذي تحدثت عنه، معربًا عن أمله في أن توفق الحكومة في حل حقيقي لأزمة الدولار.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه  "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، : "الغلبان ده هيتطحن في الأرض.. لما ننتقد بعد كدة الحكومة ماتزعلش ده الوصف  اللي قاله رئيس الجمهورية مش الإعلام".

وأشار خالد أبو بكر، إلى ان هناك شيء ما سيحدث، ونتمنى التوفيق إلى ان يحدث هذا الشيء ويراعي الأثر الموجود في الشارع المصري
وواصل:"شهر عن شهر الأزمة بتتفاقم إلى أن ربنا ينجح الحكومة الحالية لازم نراعي الأثر الاقتصادي القاسي الذي وقع على طوائف الشعب المصري المختلفة".

هطلع أقول للحكومة معاناة الناس الراجل البسيط كان بياكل كيلو لحمة في الأسبوع مابقاش ياكله


وتابع:" من هنا لحد ١ أبريل لازم أعرفك تداعيات أزمة الدولار فيه راجل كان واخد قرض بالدولار وهيتحبس، واللي بيحصل حصل واللي شال على دماغه هو المواطن المصري .. وهاطلع أقول للحكومة معاناة الناس الراجل البسيط كان بياكل كيلو لحمة في الأسبوع مابقاش ياكله".


وأشاد أبو بكر، بطريقة تمويل مشروع الضبعة النووية، مشددًا على ان فكرة عمل وتمويل مشروع الضبعة عبقرية، حيث أن أول قسط سيتم سداده في 2029، ومدة السداد لـ 22 سنة بفائدة 3% فقط، مضيفًا:"خدنا القرض ده عشان إنتاج الطاقة.. دا مشروع محترم ومدروس جيد جدًا".

وأضاف :"انتقاد المشروع ده اسمه جهل ولازم ندي كل واحد حقه الكيفية اللي مصر مولت بها مفاعلات الضبعة عبقرية.. واللي انتقدوا المشروع أدعوهم للقراءة".

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