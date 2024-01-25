خبير يفجر مفاجأة: انخفاض مخزون سد النهضة بحوالى 3 مليار متر مكعب

أعلن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عن مفاجأة جديدة بشأن تطورات الأوضاع في سد النهضة وهو انخفاض مخزون السد بحوالى 3 مليار متر مكعب.

وأشار إلى ضرورة التوصل لاتفاق بين إثيوبيا ودولتي المصب، لأت ن ما يتم على سد النهضة يمكن تطبيقه على سدود أخرى في إثيوبيا، وبالتالي عدم وجود اتفاق يعني أن سد النهضة أمر واقع وأن السدود القادمة ستكون بنفس النهج.

وأكد شراقي أن هناك معايير دولية تنظم إقامة المشاريع على الأنهار المختلفة، مبينا أنه يوجد 6 اتفاقيات مع الجانب الإثيوبي أولها 1891، ثم 1902، وخلالها تم ترسيم الحدود بين إثيوبيا والسودان، والبند الثالث في هذه الاتفاقية ينص على عدم إقامة مشروعات مائية تضر بالسودان ومصر.

وقال شراقي في تصريحات خاصة لصدى البلد عن تطورات الأوضاع في السد أن المياه توقفت عن الممر الأوسط فى منتصف ديسمبر الماضى، ومازالت بوابتى التصريف مفتوحتين، بتصريف يومى حوالى 70 مليون م3.

وأضاف شراقي أنه نتيجة لذلك فقد تم تفريغ حوالى 3 مليار متر مكعب من إجمالى التخزينات الأربعة السابقة 41 مليار م3، وانخفض المخزون إلى 38 مليار م3، مع تشغيل محدود للتوربينين يكاد لا يذكر.

وتابع أن منسوب البحيرة انخفض بمقدار حوالى 3 متر، ويتضح ذلك من خلال تراجع بعض حواف البحيرة خلال الأربعين يوما الماضية. سوف يستمر انخفاض مخزون البحيرة حتى بداية موسم الأمطار فى يوليو القادم، وتصل تلك المياه إلى بحيرة ناصر.