حقن التربة.. عضو وفد التفاوض المصري يكشف مفاجأة عن سد النهضة

أكد علاء الظواهري عضو وفد التفاوض المصري في ملف سد النهضة، أنه في بداية مسار المفاوضات تم تشكيل لجنة خبراء وأصدروا توصيات بأن سد النهضة لم يتم إجراء دراسات مائية وبيئية وإنشائية له.

وقال علاء الظواهري في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" حتى الآن لم نعلم أي شيء عن دراسة خاصة بقيام أثيوبيا بحقن التربة خلف السد بمسافات كبيرة لحماية السد من الناحية الإنشائية ".

وأضاف علاء الظواهري:" مصر طالبت بالحصول على هذه الدراسة من أثيوبيا لكننا لم تصلنا هذه الدراسة حتى الآن ".

وتابع علاء الظواهري :" تم إجراء دراسات حول السيناريوهات المحتمل حدوثها حال انهيار سد النهضة".

واكمل علاء الظواهري:" مصر أجرت دراسات حول سيناريوهات المحتمل حدوثها حال انهيار السد وإثيوبيا لم تقم بهذه الدراسات ".