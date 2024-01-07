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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فضح مخططات إثيوبيا.. تطورات خطيرة خلف أسوار سد النهضة «فيديوجراف»

تطورات خطيرة خلف
تطورات خطيرة خلف أسوار سد النهضة

موعد افتتاح سد النهضة في إثيوبيا وما موقف مصر والسودان ؟ حيث تواصل إثيوبيا موقفها المتعنت والرافض لأي حلول بشأن أزمة سد النهضة مع دولتي المصب "مصر والسودان"، وتعمل أديس أبابا على فرض واقع من جانب واحد ترى فيه القاهرة والخرطوم أنه يضر بمصالح شعوبهما، حيث تصر البلدان على ضرورة وجود اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.

أزمة سد النهضة

وفشلت قبل عدة أسابيع المرحلة الرابعة من المفاوضات الجديدة التي بدأتها دولتي المصب مع إثيوبيا سبتمبر الماضي "على أربع جولات"، وذلك بعد اتفاق مسبق جرى في يوليو الماضي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على هامش مشاركة الأخير في مؤتمر دول جوار السودان، الذي نظمته القاهرة. 

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للمزيد حول موعد افتتاح سد النهضة في إثيوبيا وما موقف مصر والسودان شاهد الفيديوجراف التالي: 

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