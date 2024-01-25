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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

افتتاح مطعم 7 أكتوبر في الأردن احتفالاً بعملية طوفان الأقصى | شاهد

مطعم 7 أكتوبر في
مطعم 7 أكتوبر في الأردن

افتتح مطعم في الأردن يحمل اسم “7 أكتوبر”، احتفالا بعملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر من العام الماضي 2023.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مطعم الشاورما الذي يحمل اسم "7 أكتوبر" افتتح في منطقة المزار الجنوبي جنوب مدينة الكرك بالقرب من الجانب الأردني من البحر الميت، بحسب مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المقطع المنتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لقي استحسان مساء أمس الأربعاء من جانب ديما طهبوب، النائبة السابقة في البرلمان والكاتبة والمحللة السياسية في الأردن.

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتين، يصور رجل مجهول الهوية المطعم المكتظ بالزبائن من الخارج، وكذلك المناطق المحيطة به، ثم يدخل إلى المطعم، حيث يستقبله العملاء والموظفون الذين يرتدون جلباب “7 أكتوبر”.

وبدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الماضي عندما اخترقت المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة وقتلوا 1200 شخص، أسروا 253 آخرين، تحت غطاء طوفان من الصواريخ التي تم إطلاقها على البلدات والمدن الإسرائيلية.

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