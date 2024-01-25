النقض تؤيد إدراج أيمن نور ومطر وزوبع وناصر بقوائم الكيانات الإرهابية

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من ايمن نور ومعتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصرعلي قرار ادراجهم بقوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وايدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها في الطلب رقم 1 لسنة 2023 إدراج كيانات إرهابية ورقم 5 لسنة 2023 قرارات إدراج والصادر في القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات .

كما قررت المحكمة ادراج 81 متهما ذكرت أسمائهم تفصيلا بالتحقيقات ومذكرة نيابة أمن الدولة العليا من بينهم أيمن نور ومعتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وآخرين بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وأمرت بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .