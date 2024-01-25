كيا وهيونداي تكشفان عن نظام لتعزيز أداء السيارات الكهربائية

تبحث شركات صناعة السيارات الكهربائية دائمًا عن طرق جديدة لزيادة المدى، وفي هذا الاطار كشفت مجموعة هيونداي للتو طريقة جديدة Active Air (AAS). ووفقا للمجموعة الكورية، فإنها ستساعد سياراتها الكهربائية على السير بشكل أسرع وأبعد.

يقوم النظام بنشر عتبات هوائية أمام الإطارات الأمامية ولكن خلف المصد الأمامي لتقليل الاضطراب الناتج عن العجلات. يتم تنشيط هذه العتبات عند السرعات التي تتجاوز 80 كم/ساعة (49.7 ميلاً في الساعة) وتتراجع تلقائياً عندما تنخفض سرعة السيارة عن 70 كم/ساعة (43.5 ميلاً في الساعة).

في الاختبار باستخدام Genesis GV60، أدت تقنية Active Airskirt Tech إلى تقليل معامل السحب (Cd) بمقدار 0.008، وبالتالي تحسين السحب بنسبة 2.8 بالمائة.

علاوة على ذلك، تقول هيونداي أن AAS لن يتوقف عن تقديم الفوائد بسرعات أعلى أيضًا. ومن الواضح أنه يزيد أيضًا من القوة الضاغطة ويعمل بسرعات تزيد عن 200 كم/ساعة (124 ميلاً في الساعة).

بشكل عام، تتمتع معظم سيارات السباق أيضًا بنوع من هيكل السيارة الذي يقلل من الاضطراب الموجود أمام الإطارات مباشرةً. وفي هذه الحالة، يبدو كما لو أن هيونداي تخطط لاستخدام AAS عبر عدد من المركبات.

تعد المكاسب الإضافية أمرًا حيويًا في سوق السيارات الكهربائية حيث ترغب كل علامة تجارية في تحقيق أكبر قدر ممكن من النطاق. لا ينبغي أن تكون تقنية Active Airskirt مفاجئة للغاية لأولئك الذين يهتمون بالتقنيات التي تستخدمها هيونداي في تشكيلة سياراتها الكهربائية. يستخدم Ioniq 6 بالفعل اللوحات الهوائية النشطة، وستائر الهواء للعجلات، ومخفضات فجوة العجلات، والجناح الخلفي، وكلها تهدف إلى تقليل معاملات السحب.

في الوقت الحالي، AAS قيد التطوير فقط. تقدمت الشركة بطلب للحصول على براءات اختراع في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية. وتقول إنها تخطط "للنظر في الإنتاج الضخم بعد اختبارات المتانة والأداء". لذلك فمن المعقول أننا قد لا نراها في صالات العرض على الإطلاق.