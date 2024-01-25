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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صفحات ناصعة فى ملف النضال.. نائب محافظ البحيرة تهنئ مدير الأمن بعيد الشرطة

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة تقديم التهنئة إلى مساعد وزير الداخلية

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتقديم التهنئة إلى اللواء محمود هويدى مساعد وزير الداخلية "مدير أمن البحيرة" وللقيادات الشرطية والأمنية بالمحافظة بتلك المناسبة العظيمة وذلك بمقر فرق الأمن بدمنهور بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير  العام المساعد و محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور  وعدد كبير من الضباط.

نائب محافظ البحيرة بتقديم التهنئة إلى اللواء محمود هويدى مساعد وزير الداخلية
نائب محافظ البحيرة تقديم التهنئة إلى مساعد وزير الداخلية
نائب محافظ البحيرة تقديم التهنئة إلى مساعد وزير الداخلية
نائب محافظ البحيرة تقديم التهنئة إلى مساعد وزير الداخلية
نائب محافظ البحيرة تقديم التهنئة إلى مساعد وزير الداخلية

حيث بدأت فعاليات الإحتفال بسلام الشهيد وقراءة الفاتحة والموسيقى العسكرية وقام نائب محافظ البحيرة ومدير الأمن ومساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة .

وأكد ت نائب محافظ البحيرة على الدور الوطني الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الإستقرار للمواطن المصري .

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مشيرة إلى أن عيد الشرطة يحمل ذكرى عظيمة سجلت صفحة من الصفحات الناصعة فى ملف النضال المصري والتى ستظل دائماً وأبدا رمزاً للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة لصالح أبناء هذا الوطن .

كما أن بقاء هذا اليوم صامداً خالداً في أذهان المصريين يعكس عمق العلاقة الوطيدة بين رجل الشرطة ورجل الشارع، ويعبر عن مدى شعور المواطنين بالسكينة والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي  على مدار ٩ أعوام مضت زرعت فى نفوسنا العزة والكرامة وحب البلد، وأملاً في مستقبل أكثر تطوراً ونمواً، حتى باتت أرواحنا أقل ما يمكن أن نقدمه فداءً لمصر .

هذا وقد قدمت نهال بلبع تحية تقدير وعزاء إلى جميع أسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن وإستقرار الوطن  .

كما قدمت درع المحافظة للواء مدير الأمن تقديراً للجهود الكبيرة التى تقوم بها الأجهزة الأمنية فى الحفاظ على الأمن والأمان وسلامة المواطنين ومكتسباتهم .

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