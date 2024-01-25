عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية وجميع المراحل التعليمية بالدقهلية

تعليم الدقهلية
تعليم الدقهلية

أعلن  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن أن اليوم الخميس هو آخر أيام  امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التى  اتسمت  بالهدوء والانتظام.

وأكد رئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية ،  هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية  أن غرفة العمليات لم تتلق  أي شكاوى تؤثر على سير الامتحانات. حيث أدى اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي عام بنظام البوكلت في اليوم الأخير امتحان مادة العلوم وادى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع مادة علم أصول الصناعة  وادى طلاب الصف الثالث الإعدادية المهنية بمدارس النور للمكفوفين امتحان مادة التربية  الدينية فترة أولى  وامتحان التربية الفنية فترة ثانية  وأدى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية إمتحان مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

 
و في ختام أيام امتحانات للفصل الدراسي الأول لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" .

ووجه وكيل وزارةالتربية والتعليم الشكر  لجميع القائمين على العملية الإمتحانية بداية من الملاحظ  ورؤساء اللجان ومديرى الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية و العمال وكل من ساهم فى إنجاح المنظومة متمنيا لأبنائنا الطلاب  النجاح والتوفيق.


جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنى وذوى الهمم  بلغ عددهم اكثر من  ١١٠  ألف طالب وطالبة

التربية والتعليم الاعداديه المهنية الصف الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية المهنية سير الامتحانات غرفة العمليات المركزية متحانات الفصل الدراسي الأول وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: لابد من إقامة مشروعات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني

ترشيحاتنا

نبيلة مكرم: مؤسسة «فاهم» تحرص على دعم الصحة النفسية وتخاطب جميع فئات المجتمع

متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد: نشكل لجان هندسية لفحص العقارات المنهارة والمجاورة لها

التنمية المحلية: 414 مليون جنيه إجمالي مبيعات مبادرة سند الخير

كاتبة نرويجية: تأثرت بروايات نجيب محفوظ.. والمعاملة في مصر جيدة جدا

مباريات دور الـ16 بكأس إفريقيا.. وهذا موعد لقاء مصر والكونغو

مقترح بإعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم| رئيس شعبة المخابز يكشف حقيقة زيادة سعر «العيش»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ