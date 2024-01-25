ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية وجميع المراحل التعليمية بالدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن أن اليوم الخميس هو آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التى اتسمت بالهدوء والانتظام.

وأكد رئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية ، هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى تؤثر على سير الامتحانات. حيث أدى اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي عام بنظام البوكلت في اليوم الأخير امتحان مادة العلوم وادى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع مادة علم أصول الصناعة وادى طلاب الصف الثالث الإعدادية المهنية بمدارس النور للمكفوفين امتحان مادة التربية الدينية فترة أولى وامتحان التربية الفنية فترة ثانية وأدى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية إمتحان مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.



و في ختام أيام امتحانات للفصل الدراسي الأول لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" .

ووجه وكيل وزارةالتربية والتعليم الشكر لجميع القائمين على العملية الإمتحانية بداية من الملاحظ ورؤساء اللجان ومديرى الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية و العمال وكل من ساهم فى إنجاح المنظومة متمنيا لأبنائنا الطلاب النجاح والتوفيق.



جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنى وذوى الهمم بلغ عددهم اكثر من ١١٠ ألف طالب وطالبة