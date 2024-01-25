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رئيس التحرير
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برلمان

صنعوا مجدا تتباهي به الأجيال.. رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية يهنئ الشرطة بعيدها

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

وجه اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل رجال وقيادات وابطال وزارة الداخلية " جنود وضباط " وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ " 72 بعيد الشرطة داعياً المولي عز وجل يعينهم على حماية أمن واستقرار الوطن وأن يتقبل أرواح شهداءهم في اعلي عليين.

مرور 72 عاما ستبقي ذكري الاحتفال بعيد الشرطة

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية أنه رغم مرور 72 عاما ستبقي ذكري الاحتفال بعيد الشرطة شاهد تاريخي علي بسالة أبطال صنعوا مجدا تتباهي به الأجيال .. ذكرى عزيزة نستلهم منها معاني النضال والوفاء والإخلاص لتراب الوطن .. ذكري نحتفل فيها برجال أوفياء ضحوا بأرواحهم ورفضوا اخلاء محافظة الاسماعيلية .. ورفضوا تسليم سلاحهم للاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 فسقط ما يزيد عن 50 شهيدا و80 جريحا فكانوا علي موعد مع الحياة الابدية، موعد مع مجد خالد وذكري باقية .

وقال اللواء رؤوف السيد علي بأن تضحيات رجال الشرطة وجهودهم من اجل حفظ الأمن والأمان ستظل محل تقدير وعرفان بالجميل لابطال قدموا حياتهم وارواحهم فداء لأمن المواطن مضيفا بان التاريخ والحاضر شاهد عيان علي مسيرة حافلة بالعطاء ومليئة بالمواقف والأحداث التي تتجلى فيها الوطنية والوفاء والإيثار في ابهي صورها .

وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية  الي ان الحدث التاريخي لأبطال الداخلية في 25 يناير عام 1952 سيبقى خير دليل علي تضحيات رجال قاوموا الاستعمار ورفضوا الاستسلام وقدموا نموذج مشرف من العزة والكرامة والشموخ الذي يمثل هيبة للوطن لذا استحق هذا اليوم أن يكون عيداً لابطال تفخر بهم مصر والمصريين .

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