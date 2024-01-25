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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر يخصص ركنا للتعريف بالقدس والقضية الفلسطينية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

جناح الأزهر
جناح الأزهر

خصص جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ(٥٥)، ركنا يحمل اسم "القدس" ضمن جناحه بمعرض القاهرة الدولي الكتاب، للتعريف بالقدس والتأكيد على عروبتها، انتصارا للشعب الفلسطيني الأبي.

الأزهر يخصص ركنا للتعريف بالقدس والقضية الفلسطينية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ويستهدف الأزهر بهذا الركن تعريف جميع فئات جمهور معرض الكتاب بقضية العرب والمسلمين الأولى وكل حر في العالم؛ بقضية القدس وتاريخها ومقدساتها، وفضح أسوأ احتلال رسخت له الصهيونية العالمية، وما تقوم به قوات الاحتلال من إرهاب وطمس للحقائق، في حق الشعب الفلسطيني الأبي، من خلال عدد من الكتيبات والأفلام الوثائقية. 

كما يتضمن جناح الأزهر إصدارات وعناوين تؤكد عروبة القدس ودور الأزهر في نصرتها، من إعداد مجموعة من الباحثين بالأزهر الشريف، فضلا عن الأعمال الفنية التي يقدمها طلاب الأزهر من مختلف الأعمار.

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وتشارك مختلف قطاعات وهيئات الأزهر ومراكزه البحثية بمئات الإصدارات العلمية والكتب باللغة العربية واللغات الأجنبية وأنشطة متنوعة بالمعرض، حيث تعالج إصدارات جناح الأزهر أبرز القضايا الفكرية المهمة المعاصرة التي تشغل بالَ الباحثين وطلاب العلم، وتواجه المفاهيم المغلوطة، كما يجيب علماء الأزهر والواعظين والواعظات على أسئلة الجمهور ورواد الجناح في المسائل الدينية، وتضطلع الندوات الثقافية بالجناح بدور بارز في تقديم مناقشة فكرية عميقة بمشاركة كبار العلماء والمفكرين والكُتاب.

ويستقبل جناح الأزهر زواره بدءا من اليوم الخميس، ولمدة 14 يومًا في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير لعام 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث يقع في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.

الأزهر جناح الأزهر معرض القاهرة الدولي للكتاب القدس

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