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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وكيل الأزهر يتفقد معرض القاهرة للكتاب ويزور جناح الداخلية للتهنئة بعيد الشرطة

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

تفقد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، يرافقه الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه، حيث زار فضيلته جناح وزارة الداخلية بالمعرض، للتهنئة بعيد الشرطة، معبرا عن إعجابه بما يحويه الجناح من معروضات تسلط الضوء على الدور العظيم للشرطة المصرية، وما يقدمه رجال الشرطة البواسل من جهد كبير  لحفظ أمن الوطن واستقراره.

وكيل الأزهر يتفقد معرض القاهرة الدولي للكتاب ويزور جناح وزارة الداخلية للتهنئة بعيد الشرطة

وزار وكيل الأزهر جناح وزارة الدفاع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، واطلع على محتوياته القيمة التي تهدف للتعريف بتاريخ وحاضر قواتنا المسلحة العريق، ثم زار فضيلته جناحي الرقابة الإدارية والمجتمعات المسلمة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، معبرا عن إعجابه بالمعروضات القيمة بهذه الأجنحة.

كما تفقد فضيلته جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 وبأول أيامه، واستمع لبعض العروض والفقرات التي قدمها براعم رياض الأطفال بالأزهر الشريف، لدعم القضية الفلسطينية، حيث أشاد الضويني بهذه العروض وأهميتها لترسيخ الإيمان بالحق الفلسطيني في نفوس النشء، وتعريفهم بقضايا أمتهم.

«إلى القرآن الكريم.. التفسير الوسيط .. وهيئة كبار العلماء وقضايا الأمة»| خريطة إصدارات الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

الأزهر الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف معرض القاهرة الدولي للكتاب جناح وزارة الداخلية عيد الشرطة

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