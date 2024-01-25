أدى براعم الأزهر الشريف، اليوم الخميس، العديد من العروض الفنية والمسرحية والابتهالات والأناشيد الدينية دعما للقضية الفلسطينية، التي جذبت رواد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذين أعربوا عن إعجابهم بما في الأزهر من كنوز ومواهب كبيرة.

دعما للقضية الفلسطينية.. براعم الأزهر يبهرون رواد معرض الكتاب في أول أيامه

وألقت الطالبة النيجيرية عائشة أبيكي، من معهد البعوث الإسلامية، أنشودة بعنوان "فلسطيني أنا"، بينما ألقت الطالبة حفصة آدم، الطالبة بمعهد البحوث الإسلامية قصيدة بعنوان "القدس تنادي" وقصيدة "القدس في وجع"، عبروا فيها عن دعم فلسطين وأن الحق حتما سيعود يوما إلى أصحابه.

كما قدم الطالب النيجيري إبراهيم محمد أول، الطالب بمعهد البعوث الإسلامية، عرضا مسرحيا، لاقى استحسان الجميع، بعنوان "صحوة أمة"، دعما للقضية الفلسطينية وتعبيرا عن ما يعيشه إخواننا في قطاع غزة من ظلم وعدوان، موجها رسالة للأمة الإسلامية بضرورة التضامن مع إخوانهم في فلسطين.



ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.