«إلى القرآن الكريم.. التفسير الوسيط .. وهيئة كبار العلماء وقضايا الأمة»| خريطة إصدارات الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن تقديم مجموعة من الإصدارات العلمية المهمة داخل جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، وذلك إيمانًا بدوره في جانب التوعية والتثقيف وفي إطار توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر بدعم جهود التوعية من خلال الإصدارات العلمية للعلماء والباحثين في تخصصات متنوعة، حيث بلغ عدد هذه الإصدارات نحو ٦٦ إصدارًا جديدًا، يتم إتاحتها مع الإصدارات السابقة للسلسلة العلمية للمجمع داخل جناح الأزهر بالمعرض.

التَّفسير الوسيط للقرآن الكريم

بقلم مجموعة من علماء الأزهر الشريف؛ والذي يبدأ بِنُبْذَة عن السُّورة التي يشرع في تفسيرها، مبينًا وجه مناسبتها لما قبلها، وعرضًا موجزًا لأهم قضاياها وموضوعاتها، مفلسفًا وجه تسميتها، ثم الكشف عن معاني المفردات القرآنيَّة بأسلوبٍ قريبِ المأخذِ سهل التناول، ثم الحديث عن أسباب النُّزول، مع التَّعليق عليها، والإفادة منها، ثم الاهتمام بعلم المناسبة في ربط الآيات بعضها ببعض كما هو الحال في اقتران السور بعضها ببعض، تفعيله ثم ذكر معنًى إجماليًّا لكل آيةٍ على حدة.

تفسير صفوة البيان لمعاني القرآن

لمُفتي الديَار المصرّية الأسبق الشيخ حسنين محمد مخلوف؛ حيث بدأ الشيخ تفسيره بمقدمة عرَّف فيها المكيّ والمدني، ثم عرج على بيان معنى السورة، وبَيَّنَ مأخذ تسميتها، ووجَّهَهُ بما يتناسب مع موضوعها مبينًا عددها، ومبرزًا الحكمة في إيثار تسويرها، ثم ألقى الضوء على ترتيب الآيات والسور، ووجه تسميتها، مقررًا أن السبيل إلى ذلك التوقيف بإجماع، ثم أكمل مسيرته في بيان المحكم والمتشابه مقتصرًا على خلاصة الأقوال الواردة في ذلك ذكر كل آية مقرونة بتفسيرها، وبيان معناها إجمالًا، كما عُنِيَ ببيان المفردات، والتراكيب، والأساليب على السواء.

المحاضرات العامة للمواسم الثقافية

في أجزاء أربعة وهي عبارة عن أربعة مواسم ثقافية بقلم مجموعة من العلماء؛ حيث بدأت المحاضرات العامة في قاعة المحاضرات الأزهرية بالدراسة في الفترة ما بين 1959م: 1962م لنشر الوعي المجتمعي وبيان القضايا المجتمعية آنذاك وكيفية التعامل معها ومن أهم تلك المحاضرات التي ألقيت؛ مكانة العلم ومنهاجه ومجالاته في القرآن؛ للأستاذ/ السيد علي السيد، وفكرة الدولة في الإسلام للدكتور/ مصطفى الحفناوي، الإسلام دين المستوى الفاضل في الإنسانية؛ للدكتور/ محمد البهي، الإسلام في المجتمع العربي؛ للدكتور/ علي عبد الواحد وافي، الوحدة العالمية في ضوء الإسلام، للأستاذ/السيد محمد أبو المجد، المواريث الثقافية في حياتنا، للأستاذ/ محمد فريد أبو حديد، أهداف الرسالة الإسلامية وبيان الصلة بين رسالة الأزهر ورسالة نبي الإسلام؛ لفضيلة الأستاذ الشيخ/ كامل محمد حسن، نظرات حول الفقه الدستوري في الإسلام؛ الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد، الفكر العلمي الإسلامي، الأستاذ الدكتور/عبد الحليم منتصر؛ لذا كان هذا المؤلف جامعًا لتلك المحاضرات.

العسل المصفى في سيرة النبي المصطفى ﷺ

الأستاذ الدكتور/ مروان محمد مصطفى شاهين- أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف- حيث يتناول الكتاب كل ما يتعلق برسول الله ﷺ، مما يَلْزَمُ المُسْلِمَ مَعْرِفَتُهُ، ولا يسعه أن يجهله، بإيجاز. كذلك توثيق لحوادث السيرة، وبيان درجتها من الصحة والقبول، كما يبين كثيرًا من الدروس والعظات، والْعِبَرِ المستفادة من حوادثها، كما يوضح فوائد تربوية، وأَنْفَاسٌ دَعَوِيَّةٌ.

(أبو بكر بن طفيل الأندلسي وَآراؤُه الفَلسَفيَّة)

دكتور/ الشيخ محمَّد أبو عَاقلة الترَابي، والذي يبين فيه أثر المسلمين بصفة عامة في الفكر والآداب الأوربية، كما تضمن أثر ابن طفيل في الشرق الإسلامي، ومدى أثره الكبير والواضح في الآداب الأوربية، وخاصة في مجال القصة، كما تناول تأثيره -أيضًا- في فلاسفة اليهود في العصور الوسطى. كذلك تناول آراء ابن طفيل في مجال النقد والتربية واللغة والاجتماع وما وراء الطبيعة.

أولوية استيفاء الديون -دراسة تطبيقية مقارنة- في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

الأستاذ الدكتور عبـد الله مـبروك النجــار الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والذي تناول فيه حقيقة أولوية استيفاء الديون ونطاقها ، وحدودها، كذلك بيان تطبيقات أولوية استيفاء الديون، في كل من الشريعة والقانون المتعلقة بالصالح العام وبمصالح الأفراد.

ضوء القمر على نخبة الفِكَر

بقـلم الشيخ/ محمد عليّ أحمدين من علماء الأزهر الشريف (ت 1390هـ = 1970م)؛ وهذا الكتاب جمع فيه المؤلف رحمه الله- «نُخْبَةِ الفِكَر» وخلاصة «نُزْهَة النَّظَر» للإمام ابن حجر العسقلاني، مع تبسيط في العبارة، وتوضيح بجداول متعددة، تَلُمُّ شَعْثَ البحوث، وتَجمعُ أطرافَ القواعد، بأسلوب يكفي المُبتدِي، ويَفتح التنقيب للمُنتهِي.

رفع الملام الصوفية الأعلام

لفضيلة أستاذنا الدكتور/ محمد ربيع جوهري أستاذ العقيدة والفلسفة في كلية أصول الدين بالقاهرة وعميدها الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، والذي حاول أن يعرض لبعض الأمور التي تجلي حقيقة هذا المسلك وتكشف محاسنه متوقفًا أمام مسائل كالمفهوم والمصدر والقضايا والموضوعات والمسائل التي انفرد بها التصوف، واشتهر بها الصوفية من خلال: مقدمة وفصول تناولت: تعريف التصوف، نشأة التصوف، المنهج الصوفي التربوي، مدارس وأعلام، ثم ذيل هذه الفصول بجملة من الاستنباطات والإضافات تصحح خللا فكريًا أو تعالج خطأ علميًا أو تصوب حكمًا أو توجه إلى إعادة نظر في بعض قضاياه، فضلا عن ذلك يكشف عن مواطن الاتفاق والاختلاف بين الفرق الصوفية بعضها والبعض الآخر والتي يحاول البعض أن يعتمد عليها في هجومه على التصوف والصوفية.

إلى القرآن الكريم

لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق.

يُعد في مجمله قيمة علمية تكشف عن براعة صاحبه، وتنبئ عن جهد عميق بُذل في استخراجه، وإعداده، ما يؤكد من تمكُّن مؤلفه، وغزارة علمه، ونبوغه، وسعة عقله ورسوخه، مع وضوح فكرته، وسمو هدفه؛ حيث نهج المؤلف نهج جديد وأسلوب فريد يتجاوز شرح الآيات إلى إبراز الحكمة، وتوضيح المقصد واستلهام العبرة، إضافة إلى حكمة منتزعة من مثل، وعبرة مأخوذة من قصة، وردا على شبهة، وتقوية لإيمان، وتبديدًا لخرافة، وتقريرًا لحقيقة، ودفعا لباطل، وتثبيتا لحق، وتوجيها لخير، وتحذيرًا من شر؛ كل ذلك مقتبس من آيات الله في أسلوب سهل، وعرض فريد، وتوجيه سديد إلى ما هو من شأن القرآن حتى نطلبه منه، وما ليس من شأنه فلا ننتظره منه ولا نكره آياته عليه.

مباحث الوقف

لمؤلفه د/ محمد زيد الإبياني؛ حيث أجاد فيه مؤلفه إجادة شديدة في بيان قيمة هذا الكتاب في فنِّه، وأنه قد تضمن أفكارًا إبداعيةـ وتصورات إصلاحية لمباحث الوقف وقضاياه، وذلك مثل: منهجية استثمار الوقف فيما ينفع الناس مع بقاء أًصله، وبيان الطرق الإدارية الصحيحة التي تضمن عدم الفساد في أموال الوقف، ضورة التقعيد والتأطير لمسائل الوقف؛ لأنها أغلبها يخضع للاجتهاد والرأي، وغير ذلك من القضايا والمسائل العلمية والفقهية في الواقع المعاصر.

هيئة كبار العلماء وقضايا الأمة

بقلم المؤلفيْن: الدكتور محمود صدقي الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن إبراهيم يحيى، المدير العام بهيئة كبار العلماء؛ حيث يتناول جهود هيئة كبار العلماء في تشكيلها الأوَّل (1329-1381هـ/ 1911-1961م)؛ بهدف عرض فترةٍ مشرقةٍ من تاريخ علمائنا غابت عن أنظار المتعلِّمين إهمالًا، أو غُيِّبت عنهم عمدًا، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

حيث طوَّف الكتاب حول جهود السَّادة أعضاء هيئة كبار العلماء في فترتها الأولى (1329-1381هـ / 1911-1961م)، في ثلاث قضايا رئيسة، اشتملت على القضايا العلميَّة والوطنيَّة والعالميَّة.

مواجهة الأوبئة في الفِكْرِ الإسلامي

لكاتبه الدكتور رضا عبد المجيد المتولي إبراهيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية أصول الدين بالمنصورة.

يركز الكتاب على قضية الأوبئة والتعامل معها من المنهجية الإسلامية انطلاقًا من أن الإسلام قد وضع منهجًا فريدًا مُحْكَمًا ومُتَكَامِلًا لحفظ المجتمعات وسلامتها، وذلك من خلال المحافظةِ على الصِّحة العامَّة للإنسانِ باعتباره سيد الكون، وأهم مصادر وجوده، والمحافظ على بقائه واستمرارِه، مؤكدًا أن مواجهة الأوبئة في الشريعة الإسلامية تكشف عن سبق الإسلام وتفرده في تناول هذه القضية، وكيف واجهها، ودعا إلى التعامل معها؛ صيانة للمجتمعات وحفاظًا على صحة الإنسان، خصوصًا بعد الأزمات الصحيَّة الأخيرة التي أرهقت العالم، وَقَضَتْ على كثيرٍ من خيراته في سبيل المحافظةِ على حياة الإنسان وبقائه.

التجديد في التفسير ضوابط ومعالم

للأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري أستاذ التفسير وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والذي تناول قضية التجديد في التفسير من خلال مقدمة وعدة موضوعات وهي: التجديد في العلوم مطلب شرعي، فلسفة التجديد، أهلية الاجتهاد وشروط تحققها، الشروط الواجب توافرها فيمن يتصدى للتفسير، منع الانحراف في التأويل، قوانين حاكمة في مقام التجديد، من ضروريات التجديد معرفة أسباب الاختلاف، وجوب معرفة تعدد المعاني في الحرف الواحد

معرفة القواعد التي يحتاج إليها أهل التجديد في التفسير، التجديد واجب الوقت وعلى العلماء القيام به، وكل ذلك وغيره في عبارة واضحة وأسلوب بين يكشف عن حسن عرض وموضوعية حكم، فضلا عن دقة في التناول، واستيعاب للموضوع.

«علم غريب الحديث وأثره في اختلاف الفقهاء دراسة تأصيلية تطبيقية»

الدكتور إسلام نصر السيد سعد، يشتمل الكتاب على: قسمين: الأول: علم غريب الحديث تأصيلا وتحليلا وبحثا في المصادر والمناهج، حرص فيه على التعريف بالسنة وبيان منزلتها وحجيتها.

وأما القسم الثاني: فكان بعنوان: أثر غريب الحديث في اختلاف الفقهاء، وجاء كسابقه منتظمًا في تمهيد، وثلاثة أبواب؛ أما التمهيد فقد أوقفه لبيان أسباب اختلاف الفقهاء وبيان فقه المحدثين، أما أبوابه الثلاثة فقد جعلها لبيان أثر غريب الحديث على اختلاف الفقهاء في أبواب العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، معتمدًا في هذا القسم على المنهج التحليلي والاستنباطي لتناسبها مع طبيعة هذا القسم منتهيًا إلى جملة من النتائج المهمة، تكشف للباحثين أهمية العناية بهذا الجانب من الدراسات الأكاديمية الحديثة المتخصصة.

شَرْح الْعقَائدِ النَّسَفِيَّة وفَتح الإلَه المَاجِد بإيضَاح شَرح العقَائِد، للإمام السعد التفتازاني

تحقيق وتعليق: د. عرفة عبد الرحمن أحمد النادي، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

وهو أدق الشروح وأجلها، معروف قدره لدى العلماء المتخصصين، فقد جمع فيه بين إيجاز العبارة ودقتها، كما يتميز أن فيه عرض موجز لمذهب أهل السنة والجماعة في قضايا العقيدة، دون خوض في دقيق الكلام، حيث حاز هذا الشرح شرف إقراره وتدريسه على طلاب العلم في العديد من المدارس والأروقة على مر التاريخ وإلى يومنا هذا.

«طوالع الأنوار من مطالع الأنظار»

للإمام البيضاوي، ومن تحقيق أ.د. محمد ربيع الجوهري عضو هيئة كبار العلماء.

حيث جاء الكتاب في مقدمة تناولت أحكام النظر، وبعض قضايا المنطق، وثلاثة كتب، تناول الكتاب الأول الممكنات وما يتعلق بها تقسيم المعلوم والكلام على الجواهر والأعراض، أما الكتاب الثاني فتناول الإلهيات وما يتعلق بها من إثبات وجود الله وصفاته وأفعاله، وأما الكتاب الثالث فجاء في النبوات، وضمنه الكلام عن الحشر والجزاء والإمامة.

«التنظيم الدستوري والقانوني للأزهر الشريف»

لمؤلفه أ.د. أحمد عبد الحسيب السنتريسي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وهو كتاب مهم في بابه إذ يسهم في تجلية حقائق وتصويب أحكام تتعلق بالعلاقة بين الدولة المصرية والأزهر الشريف، هذه العلاقة التي حاول البعض التشكيك فيها أو تشويهها أو استغلالها سواء من هؤلاء المنسوبين إلى التيارات المتطرفة والجماعات المتشددة وأصحاب الاتجاهات المنفلتة، وكلا الطرفين يسعى لهدف ويعمل لغاية، يرى أن الزج بعلاقة الأزهر بالدولة أحد أهم مضامينه وأبرز أدواته؛ حيث يؤصل تأصيلًا دقيقًا لهذا التطور القانوني الخاص بموضوع استقلال الأزهر في مراحله المتنوعة، ويضع الأمور في موازينها الصحيحة.

مختارات من مؤتمرات القدس

والتي تصدر في (4) مجلدات، وتأتي انطلاقًا من الواجب الديني والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية، حيث تضم هذه المجموعة بحوثًا مختارة عن القضية الفلسطينية والتي نشرت في مجموعة من المؤتمرات عقدت في الأزهر الشريف في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن الماضي؛ وذلك زيادة في الوعي، وتبصرة بالحقائق، وتأكيدًا على الدور المحوري التي تقوم به مصر ويقوم به الأزهر الشريف.

حيث تحتوي على عدد من الأبحاث، التي تسعى لبيان الدور المنوط به من الأمة الإسلامية والعربية تجاه القدس والقضية الفلسطينية؛ لدحض الافتراءات التي يدعيها الكيان الصهيوني، حيث يجيب عن أسئلة توقظ الجميع من غفلتهم، وتصحح المسار، وأبرز ما تحتويه هذه المجموعة من أبحاث هو: بشائر عن معركة المصير بين المسلمين وإسرائيل؛ لسماحة الأستاذ الشيخ نديم الجسر، مكانة بيت المقدس في الإسلام؛ للأستاذ عبد الحميد حسن، جوهر القضية الفلسطينية، للدكتور كامل الباقر، المسلمون واسترداد بيت المقدس، لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد محمد الفحام، شيخ الأزهر، الجانب الإسلامي من القضية الفلسطينية، للسيد الدكتور إسحاق موسى الحسيني، الكلمة والحركة ودورهما الأساسي في نهضة المسلمين، للسيد الوزير إبراهيم الطحاوي، واجب المسلمين نحو بيت المقدس، للأستاذ الدكتور إسحاق موسى الحسيني، الإسلام ووحدة العرب، لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله ماضي، واجب المسلمين نحو مشكلات الاحتلال الصهيوني بعد استنفاد الجهود السلمية؛ لسماحة الأستاذ الشيخ عبد الحميد السايح.

كما تستمر المجموعة في تناول القضية وتأصليها وتوثيقها مبينة أصل الحركة الصهيونية ودورها بدءًا من نشأتها؛ مرورًا بأهدافها ووسائلها، ومزاعمها الماكرة، وأغراضها الفاسدة، ودورها الخبيث في شيوع الفتن والحروب والاعتداءات على المقدسات الدينية وعلى حقوق الإنسان؛ ويتضمن مجموعة أبحاث مهمة منها: الصهيونية العالمية ومأساة فلسطين العربية؛ للأستاذ وفيق القصار، الصهيونية وفلسطين، للدكتور سيد نوفل، العنصرية أساس قيام إسرائيل؛ للأستاذ الدكتور إسحاق موسى الحسيني، جرائم الصهيونية ضد القرآن الكريم؛ للأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم مهنا، عدوان اليهود على المقدسات الدينية؛ لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحميد السايح، وزير الشئون الدينية بالأردن سابقًا، محنة حقوق الإنسان في إسرائيل، للأستاذ وفيق القصار، عضو المجمع، أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية، للواء الركن محمود شيت خطاب، دور الاستعمار في تمزيق الكيان الإسلامي، لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمود صبحي.

الأعمال الفلسفية الكاملة للدكتور محمد غلاب

تأتي فكرة تجميع الأعمال الكاملة للدكتور غلاب والتي جاءت مشفوعة بجملة من الدواعي دعت إليها، لعل من أهمها: تقديم مجموعة من الأعمال العلمية الرصينة التي تنوعت موضوعاتها وتعددت مباحثها، فدارت مباحثها حول الفلسفات الشرقية والإغريقية والإسلامية والحديثة، بجانب الحياة الروحية بأبعادها، والأخلاق الفلسفية، والأخلاق الإسلامية بسماتها، وقضايا الإسلام في عيون الآخرين منصفين وغير منصفين.

حيث جاءت على النحو الآتي:

أولًا ـ ما يخص الفلسفات الشرقية القديمة والفلسفة اليونانية، ويشمل الكتب الآتية: (الفلسفة الشرقية ــ الفلسفة الإغريقية ـ الخصوبة والخلود لأفلاطون في إنتاجه ـ الأخلاق النظرية ـ الفلسفة العامة وتاريخها).

ثانيًا ـ ما يخص الفلسفة الإسلامية، ويشمل الكتب الآتية: (ينابيع الفكر الإسلامي وعوامل تطوره - من أماجد مفكري المسلمين (الفارابي وابن سينا) – إخوان الصفا- الفلسفة الإسلامية في المغرب- المعرفة لدى مفكري المسلمين).

ثالثًا ـ ما يخص الفلسفات الحديثة، ويشمل الكتب الآتية: (مشكلة الألوهية- المذاهب الفلسفية العظمى في العصور الحديثة- الوجودية المؤمنة والوجودية الملحدة).

رابعًا ـ ما يخص الجانب الروحي (التصوف)، ويشمل الكتب الآتية: (التنسك الإسلامي ـ التصوف المقارن).

خامسًا ـ ما يخص الإسلام: (الإسلام من خلال مبادئه التأسيسية- حول مبادئ وقيم إسلامية- أيام خالدة في تاريخ الإسلام- من أخلاق الإسلام).

سادسًا ـ ما يخص الاستشراق، ويشمل الكتب الآتية: (نظرات استشراقية في الإسلام- دراسات معاصرة عن الإسلام والمسلمون).

في البيان القرآني الموضوعي

لمؤلفه: أ.د. عبد المنعم عبد الله حسن.

وقف مؤلِّف الكتاب مع القرآن الكريم في أربعين موضوعًا، محاولًا الوقوف على إشراقات الإعجاز البيانيِّ القرآنيِّ في كلِّ موضوعٍ منها؛ حيث يمتاز هذا المؤلَّف بعدة ميزات، في طليعتها: أنه يناسب كلَّ العقول، وشتَّى المستويات، وسائر التخصصات؛ حيث إنه قد صاغه مؤلفه مراعيًا الدقة في العرض، والإيجاز في تحقيق المقصد، آثرًا مبدأ السهولة والوضوح؛ مما يجعله سهل المأخذ، خفيف المحمل، بعيدًا عن التفصيلات والخلافات العلمية، يجد فيه كل مريد بغيته، وكل طالب مطلوبه، وكل باحث مقصوده، دون جهد فكر، أو عناء بحث.