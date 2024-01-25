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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

رئيس هيئة الكتاب: رؤية من أهم مشاريع تجديد الخطاب الديني بمصر والعالم

صدى البلد

أقيمت في القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب احتفالية بالإصدار المائتين من سلسلة (رؤية) بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وأحمد بهى الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، وتم تكريم كبار الكتاب المشاركين في سلسلة رؤية للنشء.

قال أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب: أتذكر لقاءاتي المستمرة مع وزير الأوقاف والعمل على مشروع (رؤية) الذي يهدف إلى أن يصبح رصيدًا للحوار الوطني وعنوانًا لرؤية تشمل الجميع، يتطلع فضيلته لأن تكون رؤيته متصلة بكافة جوانب الحياة اليومية وأن تكون الكتب بسيطة في شكلها وقيمة في محتواها. 

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وأضاف بهي الدين: تعتبر هذه تجربة مستمرة تتم بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ويجب أن يستمر هذا التعاون الذي يتميز بروح الرحابة وتحديد الأدوار المميزة،  الجميع يحب سلسلة الرؤية، فهي ليست مقتصرة على الدين وحده، بل تشمل حوارًا حول الآخر ونقاشًا حول المرأة والحياة عامة فهو ليس محتوى ديني فقط أوعلمي.

واستطرد رئيس الهيئة العامة للكتاب رؤية: ليست مجرد محتوى علمي أو ثقافي، بل هي واحدة من أهم مشاريع تجديد الخطاب الديني في مصر والمنطقة والعالم العربي، حيث تغطي جوانب الحياة المختلفة وتخاطب جميع البشر.

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رؤية القاهرة الدولى للكتاب رئيس الهيئة العامة للكتاب سلسلة رؤية للنشء معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزارة الثقافة

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