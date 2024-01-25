للطلاب الوافدين الراغبين الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية.. التسجيل عبر هذا الرابط

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة، للفصل الدراسي الثاني، من العام الجامعي 2023-2024.



قال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة إن آخر موعد للطلاب الوافدين الراغبين بالتقدم للجامعة التسجيل علي موقع ادرس في مصر يوم 31 يناير 2024

وتابع رئيس جامعة حلوان أنه يمكن للطلاب الوافدين التسجيل بجامعة حلوان الأهلية من خلال الرابط الآتي : https://admission.study-in-egypt.gov.eg/



وتابع السيد قنديل، أن الجامعة طرحت هذا العام الدراسي، 17 برنامجا من خلال 8 كليات .

وأعلنت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية الموجهة لطلاب الجامعة بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030.

وتشمل الدورات تدريب المدربين وإدارة الموارد البشرية، وسيتم التسجيل للراغبين في الالتحاق بها من خلال مقر وحدة برامج التنمية البشرية بالدور الأرضي بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وكشفت الجامعة عن انطلاق هذه الدورات يوم 4 فبراير وتستمر حتى 7 مارس 2024، حيث ستقام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بمدرج 8 أ بالحرم الجامعي.

وتقام الدورات بإشراف كل من هشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر محمد عبدالمنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية.

و تقام برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

و ناقش طلاب المستوى الرابع ببرنامج الجيوماتكس بآداب حلوان مشاريع التخرج، وذلك تحت رعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب.

وتمت مناقشة مشروع تخرج (كارتوجرافي) لإعداد أطلس خرائطى باستخدام التقنيات والبرامج الحديثة لمحافظات الدلتا المصرية، وقام الطلاب بإعداد دراسة علمية وإنتاج أطلس متميز عن محافظات الدلتا المصرية .

يأتي ذلك ضمن خطة البرنامج البحثية في إعداد مشروعات التخرج بما يؤدي تطبيقها إلى تغطية جميع محافظات مصر.

ويعد المشروع الذي أعده الطلاب متميزا بمجهود رائع وبدعم من البرنامج والكلية للمنافسة في سوق العمل بما يضمن تحقيق مستوى ريادي في التخصص على مستوى الجامعات المصرية.

وتشكلت لجنة مناقشة المشروع من أعضاء هيئة التدريس من كل من الدكتورة فاطمة عبد الصمد، الدكتور محمد عبد العزيز، الدكتور ياسر خضر، الدكتور محمد سالم.