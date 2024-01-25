جيب قصير.. داليا مصطفى تثير الجدل بملابسها عبر إنستجرام |شاهد

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت داليا مصطفى، مرتديه جيب قصيرة من الكاروهات، ونسقت معها بلوفر بسيط باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت داليا مصطفى، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت داليا مصطفى، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة لتتناسب مع ظهورها

وإليكم صور داليا مصطفى