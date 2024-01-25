ملابس لافتة.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

شاركت الفنانة شيرين رضا، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافتة.

وتألقت شيرين رضا، مرتدية بنطالا أنيقا باللون البيج مع بالطو طويل ملون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شيرين رضا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت شيرين رضا، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة وجذابة وجذابة ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور شيرين رضا