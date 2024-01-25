عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس لافتة.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

شيرين رضا
شيرين رضا

شاركت الفنانة شيرين رضا، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافتة. 

txt

ريش وستان.. رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور| شاهد

txt

في البانيو.. 10 صور أثارت الجدل لـ غادة عبد الرازق | شاهد

وتألقت شيرين رضا، مرتدية بنطالا أنيقا باللون البيج مع بالطو طويل ملون ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شيرين رضا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت شيرين رضا، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة وجذابة وجذابة ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور شيرين رضا 

شيرين شيرين رضا صور شيرين رضا اطلالات شيرين رضا اخبار شيرين رضا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

إسرائيل تكشف عن مكان يحيى السنوار في غزة

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

إصابة جديدة.. خبر صادم قبل مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية |فيديو

موضوعات متعلقة

لوك شعر جديد.. عائشة بن أحمد تثير الجدل | شاهد

ريش وستان.. رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور| شاهد

في البانيو.. 10 صور أثارت الجدل لـ غادة عبد الرازق | شاهد

بطن مكشوف.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها |شاهد

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

تخنت أوي.. جوري بكر تثير ضجة بأحدث جلسة تصوير خضعت لها| صور

جاكيت غريب.. كارولين عزمي تستعرض جمالها | شاهد

بخسارة كبيرة في الوزن.. مي نور الشريف تثير الجدل بظهورها| شاهد

ترشيحاتنا

علي معلول يعتزل اللعب دوليا

حظر تأجير الدراجات للأطفال الأقل من سن 8 سنوات بأمر القانون

منظر مرعب.. موجات ضخمة تدمر منشأة عسكرية أمريكية بالمحيط الهادئ |فيديو وصور

رئيس هيئة الكتاب: رؤية من أهم مشاريع تجديد الخطاب الديني بمصر والعالم

وجهها تشوه بالكامل.. هل يمكن مقاضاة طبيب ريهام سعيد؟

إعلام فلسطيني: دبابات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار تجاه نازحين في خان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الأوقاف: علاقة الدين بالدولة ليست عدائية.. وحققنا نجاحا كبيرا مع وزارة الثقافة

ملابس لافتة.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

لوك شعر جديد.. عائشة بن أحمد تثير الجدل | شاهد

عرض قصص الشهداء.. مشاركة متميزة لدولة فلسطين في معرض الكتاب

فيديو

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

شبهت نفسها بالشيطان .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد مع طبيب تجميل

احذروا طقس الساعات القادمة.. سقوط أمطار بهذه المناطق

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ