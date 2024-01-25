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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ريش وستان.. رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور| شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة انيقة. 

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وظهرت رانيا منصور، مرتديه بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه بلوزة ناعمة من الستان باللون البينك ليكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا منصور، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت رانيا منصور، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور رانيا منصور:

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