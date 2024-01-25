ريش وستان.. رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور| شاهد

نشرت الفنانة رانيا منصور، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة انيقة.

وظهرت رانيا منصور، مرتديه بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه بلوزة ناعمة من الستان باللون البينك ليكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا منصور، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا منصور، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور رانيا منصور: