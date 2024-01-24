تخنت أوي.. جوري بكر تثير ضجة بأحدث جلسة تصوير خضعت لها| صور

نشرت الفنانة جوري بكر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وأطلت جوري بكر، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت جوري بكر، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وعلق بعض المتابعين على صور الفنانة جوري بكر، بأنها اكتسبت بعض الوزن الزائد، مما أدى إلى اختلاف في شكلها

وإليكم صور جوري بكر