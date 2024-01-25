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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم لبرنامج ماجستير الملكية الفكرية.. والعميد يكشف التفاصيل

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم لبرنامج ماجستير الملكية الفكرية 
  • الدراسات العليا بحلوان تعلن الشروط والأوراق المطلوبة لبرنامج ماجستير الملكية الفكرية 
  • عميد معهد الملكية الفكرية بحلوان يكشف تفاصيل وأهداف برنامج الماجستير  

 

أعلن المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير في الملكية الفكرية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024 ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.

 

وقد كشفت ادارة الدراسات العليا بحلوان أن الأوراق المطلوبة للالتحاق ببرنامج الماجستير للملكية الفكرية و الشروط تشمل الآتي : 

  • يقبل البرنامج  حملة أي مؤهل جامعي في أي تخصص
  • لا يقبل البرنامج التعليم المفتوح
  • يجب للالتحاق بماجستير الملكية الفكرية  تقديم المستندات المطلوبة كاملة

تشمل الأوراق المطلوبة للالتحاق بماجستير الملكية الفكرية بجامعة حلوان : 

  • شهادة الليسانس أو البكالوريوس
  • شهادة التقديرات بالدرجات
  • صورة الرقم القومي
  • 6 صور شخصية
  • شهادة الميلاد
  • مستخرج من شهادة الميلاد
  • الموقف من التجنيد.

 

ويمنح المعهد درجة الماجستير في الملكية الفكرية كدرجة علمية أكاديمية بنظام الساعات المعتمدة، على أن تكون الدراسة لمدة يومين أسبوعيًا من الساعة الرابعة مساءً.

 

وكشفت جامعة حلوان انه يتم استيفاء طلبات الالتحاق بماجستير الملكية الفكرية بمقر المعهد بجاردن سيتي. كما يمكن التواصل للاستفسار عبر البريد الإلكتروني [email protected]
، [email protected]
وللراغبين فى الدراسة، استيفاء البيانات على الرابط التالي:
https://forms.office.com/r/Ar420zP8aG

 

و كشف الدكتور ياسر جاد عميد معهد الملكية الفكرية بحلوان انه يعمل برنامج ماجستير الملكية الفكرية علي دعم نظم الحماية والاستغلال التجاري والصناعي لحقوق الملكية الفكرية، ورفع كفاءة إدارتها، بما يشجع على النشاط الابتكاري، ويسهل الحصول على التكنولوجيا المرتبطة بتلك الحقوق، ويحقق نوعاً ما من التوازن بين منتجي ومستخدمي نتاج الابتكار التكنولوجي والإبداع الفني والأدبي، وإعداد موارد بشرية مؤهلة مهنيًا، وقادرة على المنافسة نظريًا وعمليًا، ومدربة على كيفية التعامل مع مختلف مجالات حقوق الملكية الفكرية، وكذلك تقديم الخبرة الاستشارية للأفراد والمؤسسات، داخل مصر وخارجها، في مجال تسجيل وحماية كافة حقوق الملكية الفكرية، ونشر الوعي والمعرفة بشأنها، والتعاون مع المنظمات الدولية والجامعات العربية والعالمية لتبادل الخبرات في هذا المجال.

 

يهدف برنامج الماجستير في الملكية الفكرية الي تحقيق  رؤيته وأداء رسالة، تشمل الاتي : 

  • تقديم برنامج دراسات عليا متخصص في مختلف فروع الملكية الفكرية لإتاحة المجال أمام الدارسين من القانونيين وغير القانونيين في إنماء معارفهم وخبراتهم بقضايا ومشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية من المنظور القانوني والاقتصادي.
  • إجراء البحوث والدراسات المعمقة وتشجيعها ونشر نتائجها بما يؤدي إلى دعم وتعزيز الخبرة والمعرفة بنظم واقتصادات إدارة حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية، في مختلف مجالات الإبداع الفكري الفني والأدبي والابتكار التكنولوجي.
  • التمكين من القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات والشركات التي ترغب في إبرام عقود الترخيص بالتطبيق الصناعي للاختراعات التكنولوجية.
  • التأهيل لإدارة المفاوضات وإعداد شروط وأحكام عقود استغلال حقوق الملكية الفكرية المختلفة بين منتجي ومستخدمي الاختراعات التكنولوجية والإبداعات الفنية والأدبية.
  • النهوض بإعداد موارد بشرية مهنية وأكاديمية ذات خصائص مهارية وتدريبية عالية وتنافسية قادرة على تقديم حلول مبتكرة لمختلف مشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية، وعلى الريادة وشراكة الأعمال بما يفي بالاحتياجات التنموية للبلاد.
  • السعي لإقامة علاقات علمية مع الجامعات والمراكز البحثية ومع المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية وثيقة الصلة بقضايا الملكية الفكرية، للارتقاء بمستوى البرنامج.
  • العمل على جمع الوثائق والمعلومات والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، ودراستها دراسة مقارنة، ونشر الوعي بأحكامها وقواعدها.
  • توطيد عرى التعاون مع مكتب نقل التكنولوجيا TTO بالجامعة، ومكتب البراءات بوزارة البحث العلمي، ومكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب حق المؤلف بوزارة الثقافة، ومكتب العلامات بوزارة التجارة والصناعة، وغيرها من المكاتب المنوط بها حماية الملكية الفكرية فى مصر، وذلك للوقوف على المشكلات العملية والتطبيقية في مجال تسجيل وقيد حقوق الملكية الفكرية، من أجل التطوير المستمر لبرنامج الدراسة.
Jobs Education إدارة الدراسات العليا الجامعات الدكتور ياسر جاد الله الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة القومي للملكية الفكرية الماجستير في الملكية الفكرية

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