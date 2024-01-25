حماس: ملتزمون بأي قرار يصدر عن محكمة العدل الدولية



أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس التزامها بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن محكمة العدل الدولية ما التزم العدو بذلك.

وذكر أسامة حمدان القيادي بحركة حماس؛ أن الحركة ستطلق سراح الأسرى الصهاينة إذا أطلق الاحتلال سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديه جميعا.

وطالب أسامة حمدان الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إنهاء حصاره المستمر منذ 18 عاما على غزة والسماح بإدخال المساعدات اللازمة بشكل كامل دون شروط.

وقال أسامة حمدان: كل تأخير في وقف العدوان يعني المزيد من القتلى في صفوف الأسرى ونتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك.

وأضاف أسامة حمدان: الفرصة الوحيدة لعودة الجنود الأسرى أحياء لن تكون إلا بعد توقف شامل للعدوان على شعبنا

وتابع حمدان: نتعامل بكل جدية مع مقترحات الوسطاء حول وقف العدوان وقفا شاملا وكاملا وتبادل الأسرى

وأردف حمدان: غزة لن تكون سوى مقبرة لأحلام نتنياهو ومخططاته والمقاومة تدير المعركة بكل قوة وحكمة وتثبت أنها تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق النصر