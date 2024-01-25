فصائل فلسطينية: تدمير 68 آلية عسكرية للاحتلال ومقـ تل 53 جنديا إسرائيليا

أعلنت فصائل فلسطينية، تدمير 68 آلية عسكرية للاحتلال ومقتل 53 جنديا إسرائيليا من نقطة الصفر وقنص 9 آخرين خلال الأسبوع الماضي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت فصائل فلسطينية:" أوقعنا العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية واستهدفنا قوات إسرائيلية بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات والأفراد".

وأضافت فصائل فلسطينية، أنه تم تدمير 4 منازل وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت فصائل فلسطينية، إسقاط طائرتي استطلاع من طراز سكاي لارك والاستيلاء على 8 طائرات مسيرة إسرائيلية.