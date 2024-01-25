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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بقذائف الهاون.. فصائل فلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال في خان يونس

صدى البلد

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف آليات وجنود الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل. 

 

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وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الطوارئ في وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، أن عدد الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي وصل إلى 200 شهيد وجريح بسبب استهداف المدنيين عند دوار الكويت.

 

وقالت لجنة الطوارئ في وزارة الصحة بغزة في بيان لها، إنه لا يوجد أي مستشفى في غزة قادرة على تقديم الرعاية الطبية لمرضى الأورام والدم.

 

وأضافت لجنة الطوارئ في وزارة الصحة بغزة، أنه لا يوجد أي تطعيمات للأطفال في مستشفيات مدينة غزة وشمالها.

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