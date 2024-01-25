خبير يتحدث عن جلسة محكمة العدل الدولية غداً بشأن إسرائيل.. فيديو

تحدث الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث عن جلسة محكمة العدل الدولية غداً بشأن محاكمة إسرائيل.

وقال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"،: "لن يكون هناك حكم، لان المحكمة سوف تصدر بيانا توضح فيه تاريخ التعاطي مع الإجراءات المستعجلة التي طالبت بها جنوب أفريقيا".

وأضاف: "أهم النقاط التي يمكن انتظار البت فيها هي مطالبة جنوب إفريقيا بوقف العمليات العدائية ووقف الحرب أثناء التحقيقات وهذا من غير المتوقع لأن الدفاع الإسرائيلي فند هذا البند بشكل كبير في جلسة الاستماع للوفد الإسرائيلي"، موضحا: "من النقاط التي يمكن البت فيها هي تجريم إسرائيل بشبهة ارتكاب أعمال توصف بإبادة جماعية".

وأشار الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث،: "محكمة العدل الدولية لن تصدر أحكاما غدا، لكن أهمية جلسة الغد تكمن في أن ما قدمته جنوب أفريقيا لم تستطيع أي جهات أن تسوف الموضوع أو تضعف القضية".