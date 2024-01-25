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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التركي يُصدّق على عضوية السويد في حلف الناتو

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

صدّق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد ما وافق البرلمان التركي يوم الثلاثاء الماضي على الطلب بأغلبية الأصوات.

وتظل المجر العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي الذي لم يوافق على انضمام السويد.

وكان قد وافق البرلمان التركي، الثلاثاء الماضي، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أشهر من المداولات.

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وصوتت الجلسة العامة للبرلمان في أنقرة على قبول طلب السويد أمس الأول الثلاثاء، وأعادت الوثيقة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان للتوقيع النهائي قبل أن يتم إيداعها لدى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.

الناتو حلف شمال الأطلسي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي

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