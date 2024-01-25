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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا قبل صدور قرار «العدل الدولية» بشأن الإبادة الجماعية بغزة

العدل الدولية
العدل الدولية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها لن تستبق الحكم الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية بشأن غزة غدا الجمعة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن “على إسرائيل اتخاذ خطوات إضافية لحماية المدنيين في قطاع غزة”.

وأكدت أنها “تأمل أن تجري إسرائيل تحقيقا سريعا وشاملا بشأن مقتل الفلسطيني الأمريكي الذي قتل في الضفة”.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، أفادت اليوم الخميس، نقلا عن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، بأن تل أبيب تتوقع أن ترفض محكمة العدل الدولية غدا الجمعة ما سماها مزاعم الإبادة الجماعية الكاذبة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، إنه يتعين على محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أن تصنف قانونيًا تصرفات إسرائيل ضد الفلسطينيين خلال العملية العسكرية في قطاع غزة على أنها إبادة جماعية.

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وأضاف لافرينتييف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أستانا الدولي الحادي والعشرين حول سوريا، أن "الأحداث المأساوية في قطاع غزة غير إنسانية"، لافتا إلى أنه عندما يكون هناك هذا العدد الكبير من الضحايا في وقت قصير، بما في ذلك النساء والأطفال، فمن المؤكد أن هذه جريمة حقيقية، ويمكن تفسيرها على أنها إبادة جماعية.

وأشار إلى أن الأساس القانوني لهذه الجرائم يجب أن توفره محكمة العدل الدولية في قضية لاهاي، حيث رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية للاعتراف بأعمال إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها إبادة جماعية.

العدل الدولية الخارجية الأمريكية غزة إسرائيل أمريكا

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