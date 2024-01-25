ارتفاع عدد ضحايا الحرب على غزة إلى 25900 شهيد و64110 مصابين

أعلنت وزارة الصحة في غزة ان قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و370 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

وأشارت الوزارة الي ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 25900 شهيد و 64110 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأوضحت الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت مجزرة مروعة بحق الاف الافواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الانسانية عند دوار الكويت بغزة راح ضحيتها 20 شهيدا و150 اصابة منها عشرات الحالات الخطيرة التي قد ترفع عدد الشهداء نتيجة خطورة الاصابات وعدم توفر للامكانيات الطبية في مجمع الشفاء الطبي الذي دمر قدراته الاحتلال الاسرائيلي.

ودعت الجهات الدولية كافة بضرورة مراجعة المساعدات الطبية وتطابقها مع احتياجاتنا المعلنة لاقسام الطوارئ والعنايات المركزة وغرف العمليات والحضانات والسرطان وامراض الدم والامراض المزمنة وغيرها من اللحتياجات الاساسية المهمة.

كما طالبت صحة غزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الامم المتحدة بحماية المستشفيات وتلبية احتياجاتها الدوائية والطعام والوقود، وكذلك زيارة الطواقم الطبية المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي والضغط للإفراج عنهم.