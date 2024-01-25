وفد من الحوثيين يزور روسيا للضغط على أمريكا وإسرائيل لوقف الحرب بفلسطين

قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن، محمد عبدالسلام، إن وفد من جماعة الحوثي، التقى اليوم مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، في موسكو لبحث الهجمات الأمريكية البريطانية في اليمن والحرب في غزة.

وكتب عبدالسلام، عبر منصة “إكس”، “التقينا ظهر اليوم في موسكو الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف حيث جرى عرض أوضاع المنطقة خصوصا ما يجري في غزة من جرائم إبادة جماعية مدانة ومرفوضة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على أمريكا وإسرائيل لوقفها، وتم إيضاح موقف اليمن المساند لغزة وما تعرض له من عدوان أمريكي بريطاني حمايةً لإسرائيل، وأن الأولى بأمريكا وقف العدوان على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه لا الذهاب نحو عسكرة البحر الأحمر”.

وأضاف: “تم استعراض آخر تطورات التفاوض والنقاش مع المملكة العربية السعودية بوساطة سلطنة عمان الشقيقة بشأن تطورات العملية السياسية اليمنية”.