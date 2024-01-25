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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربات صاروخية.. المقاومة الفلسطينية تقصف خطوط إمداد جيش الاحتلال وسط قطاع غزة

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، خطوط إمداد جيش الاحتلال وسط قطاع غزة برشقات صاروخية.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري، “بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى قصفنا خطوط إمداد العدو على طول الحافة الشرقية وسط قطاع غزة برشقات صاروخية متنوعة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن مجاهدي القسام دمروا خلال الأسبوع الماضي 68 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا.

وأضاف أبو عبيدة، في بيان نشر على قناة القسام عبر تطبيق “تليجرام”، أن “مقاتلي القسام أجهزوا على 53 جنديًا إسرائيليًا من نقطة الصفر وقنصوا 9 جنود، كما أوقعوا العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة”.

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وأوضح أن “القسام نسفت 4 منازل تحصنت داخلها قوات الاحتلال وفجرت مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، كما أسقطت طائرتي استطلاع من طراز "سكاي لارك" واستولت على 8 طائرات "درون" منها طائرتان انتحاريتان”.

وأكد أبو عبيدة، أن “كتائب القسام دكت التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال”.

فلسطين سرايا القدس كتائب الشهيد أبو علي مصطفى المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال

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