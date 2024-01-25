البنتاجون يعلق على أنباء وصول شحنة مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الخميس، إنها لم تطلع على تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن وصول شحنة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لإسرائيل.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية، أفادت اليوم الخميس، بوصول شحنة أسلحة أمريكية جديدة مساء اليوم إلى إسرائيل.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن “الشحنة تضم عشرات المقاتلات من نوع إف-35 وإف-15 ومروحيات أباتشي”.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اعترف اليوم الخميس، بأن معدل مقتل الجنود الإسرائيليين بنيران صديقة أمر فظيع.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، قال هاجاري، إن “القوات الإسرائيلية تعمل في ظروف صعبة داخل غزة، وأنها تتعلم الدروس لتقليص الخسائر المروعة”.

ولفت إلي أن “قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في ظروف صعبة وتتعلم الدروس لتقليص الخسائر المروعة”.