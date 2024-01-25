قطر وبربطانيا ترسلان أول شحنة مساعدات إنسانية مشتركة إلى غزة

أفادت وكالة الأنباء القطرية قنا بأن دولة قطر والمملكة المتحدة أرسلتا أول شحنة مساعدات إنسانية مشتركة إلى قطاع غزة، في إطار التعاون الإنساني والتنموي بين البلدين.

وبحضور لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وديفيد كاميرون وزير الخارجية بالمملكة المتحدة الصديقة، تم اليوم في الدوحة، إرسال الشحنة الأولى من المساعدات المشتركة البالغة 29 طنا، والتي وصلت في وقت لاحق إلى مدينة العريش في مصر، على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، وتتضمن مواد غذائية ومستلزمات إيواء.

وتأتي شحنة المساعدات الإنسانية المشتركة إلى قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يمر بها القطاع، ورغبة من البلدين في العمل لزيادة وتيرة المساعدات التي تصل القطاع.

وأعربت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية عن تطلع دولة قطر إلى تعزيز التعاون المشترك مع المملكة المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتة إلى التعاون التنموي والإنساني مع الجانب البريطاني في الصومال أيضا.

وأكدت حرص دولة قطر على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين من أجل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددة في هذا الصدد على ضرورة وصول المساعدات بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع دون عوائق، لا سيما مع ازدياد المعاناة في ظل الوضع الكارثي نتيجة استمرار الحرب والحصار.

من جانبه، عبر وزير الخارجية بالمملكة المتحدة عن تقدير بلاده للشراكة الإنسانية والتنموية مع دولة قطر، معبرا عن امتنانه لقطر على جهودها الإنسانية في قطاع غزة.