استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام قطرية بأن 11 شخصا استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت منذ قليل أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 21 مجـ زرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و 370 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 25900 شهيد و 64110 مصابين منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأوضحت الصحة في غزة ان قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت مجزرة مروعة بحق الاف الافواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الانسانية عند دوار الكويت بغزة راح ضحيتها 20 شهيدا و150 مصابا منها عشرات الحالات الخطيرة التي قد ترفع عدد الشهداء نتيجة خطورة الاصابات وعدم توفر الامكانيات الطبية في مجمع الشفاء الطبي الذي دمر قدراته الاحتلال الاسرائيلي.

ودعت الجهات الدولية كافة بضرورة مراجعة المساعدات الطبية وتطابقها مع احتياجاتنا المعلنة لاقسام الطوارئ والعنايات المركزة وغرف العمليات والحضانات والسرطان وامراض الدم والامراض المزمنة وغيرها من اللحتياجات الاساسية المهمة.

كما طالبت صحة غزة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومؤسسات الامم المتحدة بحماية المستشفيات وتلبية احتياجاتها الدوائية والطعام والوقود ، وكذلك زيارة الطواقم الطبية المحتجزة لدى الاحتلال الاسرائيلي والضغط للافراج عنهم.