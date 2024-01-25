عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

ارشيفي
ارشيفي

 أفادت وسائل إعلام قطرية بأن 11 شخصا استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت منذ قليل أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 21 مجـ زرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و 370  اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 25900 شهيد و 64110 مصابين منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأوضحت الصحة في غزة ان قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت مجزرة مروعة بحق الاف الافواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الانسانية عند دوار الكويت بغزة راح ضحيتها 20 شهيدا و150 مصابا منها عشرات الحالات الخطيرة التي قد ترفع عدد الشهداء نتيجة خطورة الاصابات وعدم توفر الامكانيات الطبية في مجمع الشفاء الطبي الذي دمر قدراته الاحتلال الاسرائيلي.

ودعت الجهات الدولية كافة بضرورة مراجعة المساعدات الطبية وتطابقها مع احتياجاتنا المعلنة لاقسام الطوارئ والعنايات المركزة وغرف العمليات والحضانات والسرطان وامراض الدم والامراض المزمنة وغيرها من اللحتياجات الاساسية المهمة.

كما طالبت صحة غزة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومؤسسات الامم المتحدة بحماية المستشفيات وتلبية احتياجاتها الدوائية والطعام والوقود ، وكذلك زيارة الطواقم الطبية المحتجزة لدى الاحتلال الاسرائيلي والضغط للافراج عنهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

ترشيحاتنا

استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

الشناوي يخضع لعملية بالكتف ويغيب عن الملاعب 3 شهور

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

نانت الفرنسي يعلن عن عروض مغرية لضم مصطفى محمد من الدوري الإنجليزي

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس

لأول مرة منذ 20 عاما.. اليوان يوجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ التأهيل بالفعل| رسائل نارية من صلاح ووكيله.. لماذا اعتذر كلوب للشعب المصري؟

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن | اعرفي المقادير

بدون بطانة|غادة عبدالرازق تثير الجدل بملابس لافتة خلال مشاركتها بأسبوع الموضة بباريس.. شاهد

قصير فوق الركبة.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالأردن

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ