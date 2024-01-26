عمرو الدردير يفجر مفاجأة بشأن نجم المنتخب قبل مواجهة الكونغو

تعرض إمام عاشور، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، لإصابة قوية في الرأس خلال تدريبات منتخب مصر استعدادًا لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "إمام عاشور يغيب عن لقاء الكونغو الاحد القادم بسبب برتوكول العلاج من الارتجاج مليون سلامة يا امام يا بطل"

ونجح منتخب مصر، في الوصول إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، في نسختها الـ34 المقامة حاليًا بكوت ديفوار، وذلك بعد التعادل في الجولة الثالثة مع كاب فيردي 2-2، ليتأهل وصيفًا للمجموعة الثانية خلف كاب فيردي.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي، ثاني المجموعة السادسة التي تضم كلًا من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا، يوم الأحد المقبل 28-1-2024.

وستنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.