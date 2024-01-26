زوجة نجم الزمالك تخطف الأنظار بجمالها الساحر

تألقت هدى بهاء زوجة احمد سيد زيزو نجم الزمالك، في أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تكشف جمالها.

وظهرت هدي في الصور بتقنية الأبيض والأسود مرتدية توب مطرز باللون الاسود ونسقت معه بجاكيت جذاب الذى يبرز جمالها واناقتها.

وفي سياق آخر، يشارك فريق الزمالك حاليا، في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، بمشاركة أندية “الوحدة الإماراتي -الاتفاق السعودي -أم صلال القطري”.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

ونجح منتخب مصر، في الوصول إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، في نسختها الـ34 المقامة حاليًا بكوت ديفوار، وذلك بعد التعادل في الجولة الثالثة مع كاب فيردي 2-2، ليتأهل وصيفًا للمجموعة الثانية خلف كاب فيردي.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي، ثاني المجموعة السادسة التي تضم كلًا من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا، يوم الأحد المقبل 28-1-2024.

وستنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.